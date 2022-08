Gigi Becali se laudă că a trimis-o pe Dinamo în „B”: „Am bătut la ei ca la varză!” Ce-i pregătește CFR-ului

În ceea ce a numit ultima sa intervenție publică, Gigi Becali și-a permis câteva ironii la adresa rivalilor istorici pe care i-a avut în decursul anilor în Liga 1.

Patronul FCSB a susținut mai în glumă, mai în serios că atât Rapid, cât și Dinamo au dispărut de pe prima scenă fotbalistică din România în ultimii ani pentru că „a bătut la ei ca la varză”.

Becali bate tot, ca la varză

Întrebat ce se întâmplă cu CFR, care de cinci sezoane face leagea în campionatul intern, Becali a răspuns în stilul său caracteristic: „O să bat la ei ca la varză”.

„Care s-a pus cu Becali, am bătut la ei ca la varză. Dinamo a murit, pentru că au vrut să se bată cu mine singur și ei zece, câți au fost la un moment dat. Și eu am intrat în război cu toți, i-am biruit, i-am făcut praf pe toți zece. I-am bătut pe toți ca la varză. Și după aia, la Rapid, am bătut la Copos ca la varză, i-am trimis pe toți în faliment.

Toți cei care intră în luptă cu mine, bat la ei ca la varză. O să bat la CFR și la ei ca la varză. (Râde) Așa vă place vouă Becali. Având în vedere că e ultima (n.r. intervenție publică) v-am făcut pe plac. Am vorbit de toate, ce va plăcut vouă”, a spus Gigi Becali, pentru sptfm.ro.

Rapid a revenit în Liga 1 în sezonul trecut, iar în noul sezon trupa lui Adi Mutu are ca obiectiv primar calificarea în playoff. Lucrurile încep să se așeze și la Dinamo. Clubul din „Groapă” este la un pas să fie preluat de un potent om de afaceri și astfel să scape de apăsătoarele probleme financiare pe care le are în momentul de față.