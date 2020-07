Becali asteapta sa ia 100 de milioane pe el, dar refuza sa-i plateasca transferul! Dezvaluiri de ultima ora: "Mi-a dat doar 15 000 de euro!"

Finantatorul unei echipe din Liga 1 il acuza pe Gigi Becali ca nu si-a platit obligatiile dupa transferul unui tanar jucator.

Valeriu Iftime de la FC Botosani a declarat ca patronul lui FCSB trebuie sa ii dea 85.000 de euro din transferul lui Olimpiu Morutan, care a ajuns la "ros-albastri" in 2018.

Mutarea lui s-a facut pe baza mai multor clauze speciale, iar una dintre ele vizeaza numarul de partide in care a jucat fotbalistul in Liga 1 pentru echipa lui Becali. Acesta din urma trebuia sa plateasca 100.000 de euro cand fotbalistul ajungea la un anumit numar de meciuri, insa pana acum cei de la FC Botosani nu au primit decat 15.000 de euro.

"Eu cred ca Gigi se va tine de cuvant si o sa imi dea pana la urma toti banii. Am avut mai multe clauze in contractul pentru transferul lui Morutan, dar el a realizat-o doar pe cea cu numarul de meciuri jucate in Liga 1 pentru FCSB.

Din 100.000 de euro mi-a dat doar 15.000 de euro, iar apoi a sistat plata. Prin martie mi-a spus ca vom rezolva aceasta problema dupa doua, trei luni de la izbucnirea pandemiei, dar au trecut aproape patru luni. Presedintele (n.r. lui FC Botosani) a vorbit recent cu Vali Argaseala, iar dansul ne-a spus ca ne da banii din drepturile TV, dar din februarie nu au mai intrat deloc acesti bani.

Ultima transa trebuia virata de mult. Au spus ca noi vom primi acei bani cand vor intra in club la ei banii din drepturile TV. Acum nu stiu ce sa zic, Gigi nu sta in 85.000 de euro, dar e clar ca nu mai vrea sa dea din banii lui de acasa. Sper sa o rezolvam pana la urma", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.

La FCSB Olimpiu Morutan are o clauza de reziliere de 100 de milioane de euro.