Gigi Becali l-a distrus după meciul cu Rapid, însă MM Stoica îi ia apărarea: "O evoluție foarte bună!"

Schimbat de Gigi Becali la pauză, după ce a ratat o ocazie uriașă, David Miculescu a fost lăudat de MM Stoica, managerul general al FCSB.

La scorul de 2-1 pentru Rapid, în minutul 39, Miculescu a ratat o șansă mare de a marca, din șase metri, după un corner al FCSB-ului. Ratarea l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care a decis să-l lase pe Miculescu la cabine, iar în locul acestuia l-a trimis pe Băluță, care a și marcat golul egalării, scor 2-2.

În ciuda nemulțumirilor patronului, MM Stoica, a susținut la Orangesport că Miculescu a avut o evoluție "foarte bună" în fața Rapidului.

"David Miculescu a avut o evoluție nu bună, ci foarte bună, chiar dacă a fost schimbat la pauză. Nu era o execuție ușoară acolo. Nu i-a venit mingea nicăieri, nici la picior, nici la cap. N-a reușit să marcheze, dar n-a pierdut nicio minge, a avut 21 de mingi jucate!", a spus MM.

Cotat la 800.000 de euro de site-urile de specialitate, jucătorul de bandă în vârstă de 22 de ani a îmbrăcat de 36 de tricoul FCSB-ului în acest sezon, adunând 1231 de minute.

Ce a spus Gigi Becali de Miculescu după meciul cu Rapid

"Jucătorii care nu au mingea, eu am o mentalitate pe care nu am auzit-o la niciun specialist. Eu sunt amator. Când nu ai mingea sau când mingea nu vine la tine, cred eu, că te ascunzi. Ai o problemă atunci, eu cred că ți-e frică. Ori ești bărbat. Încă zic că am găsesc atacantul, dar îl scot să-l trec prin foc. Ți-e frică de minge, nu ești fotbalist. Scrie undeva: "Bărbăție, bărbăție, curaj!". Cum să dai cu capul pe lângă poartă din 2m?. Eu îl călesc acum, ca el să prindă putere. Tot discursul pentru el l-am făcut.

Pe Tavi de ce l-am scos? A început să-i fie frică de minge în a doua repriză. Nu am mai auzit numele. Fiind obosit a zis să-i fie frică de minge. Mai bine să mă ascund de ea. Eu vă văd când te ascunzi de minge. Te ascunzi, te văd!", a spus Gigi Becali, la Primasport.