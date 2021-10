Gigi Becali are răbdare. Până la un moment dat. "Am zis să încerc așa, am zis să văd cum este"

Vicecampioana a știut cum să gestioneze la Buzău o situație complicată, în care Eugen Nae, înlocuitor temporar pentru Edi Iordănescu, a avut doar 13 jucători pe foaia de joc din cauza focarului de Covid-19 de la clubul roș-albastru.

Gigi Becali, enigmatic

Echilibrat în declarații după meci, Gigi Becali a remarcat revenirea lui Florin Tănase, dar a vorbit și despre Edi Iordănescu, antrenor care se va întoarce pe bancă după ce va ieși din izolare. Chiar dacă părea că apele sunt liniștite la FCSB, iar Iordănescu are credit total, Becali reiterează ideea potrivit căreia fiul lui Anghel Iordănescu are contract doar până la finalul campionatului.

„Nu făceam bine când mă băgam la echipă. E foarte bine că nu mă mai bag și că am un antrenor foarte bun, e bine așa? Știți care e treaba, m-am gândit că sunt doar nouă luni și am zis să încerc și așa. Nu sunt doi ani sau trei ani și am zis să văd cum este.

Eu sunt hotărât să ies din viața publică și am intrat acum, dar nu o să mă mai vedeți. Nu mă mai interesează viața publică, la revedere! Vreau să termin", a declarat patronul FCSB, pentru Realitatea Sportivă.

Gigi Becali: "Deocamdată, mâna lui Edi nu s-a văzut"

Tot pentru sursa mai sus citată, Gigi Becali a afirmat că i-ar fi comunicat lui Edi Iordănescu faptul că nu e satisfăcut de jocul echipei.

”E foarte bine că Edi câștigă meciurile, dar nu e suficient. Eu i-am spus și lui treaba asta. Dacă nu joacă echipa, degeaba. Eu vreau ca FCSB să marcheze și să aibă posesia.

Deocamdată, mâna lui Edi nu s-a văzut, dar o să vedem peste câteva luni. El, săracul, nu a avut un jucător pe nume Florin Tănase. Când intră Tănase în teren e altceva, el este cheia FCSB-ului. Nu i-a avut nici pe Coman, nici pe Octavian Popescu”, a mai punctat latifundiarul din Pipera.

Ce spunea Edi Iordănescu după instalare

Pentru postul TV al echipei roș-albastre, pe 18 august, la o zi după ce era instalat de Becali, Iordănescu spunea că e o adevărată provocare noua funcție.

"Este o bucurie, un sentiment de satisfacție, este o onoare, simt treaba asta. E și o provocare, în același timp, dar cred că cuvântul cheie e responsabilitatea. Simt o responsabilitate enormă, vin după o performanță foarte frumoasă. Am venit aici cu cea mai mare convingere ca noi, toți, uniți, organizați, împreună cu susținerea conducerii, a patronului și a suporterilor să reușim să producem performanță.

Am venit să antrenez pentru echipă, pentru jucători, care sunt extrem de talentați. E o provocare ca împreună să reușim, iar acest statut de jucător talentat să devină unul de jucător valoros. Pentru asta trebuie rezultate, trofee, performanțe, ieșiri în Europa și echipa națională. Trebuie să strângem rândurile și să reclădim momentul, e adevărat că nu e unul foarte bun", preciza Edi Iordănescu.