De mai bine de 7 ani, FCSB și CSA Steaua se judecă pentru istoria și palmaresul Stelei București. Acest conflict a împărțit masa de suporteri ai legendarului club roș-albastru. O parte a migrat către echipa MApN-ului, în timp ce mulți au rămas alături de gruparea patronată de Gigi Becali (63 ani).

Însă, Florin Gardoș (33 ani) nu înțelege cum fanii Stelei pot suține clubul din Liga 2. Fostul internațional român susține că teoria „militarilor”, cum că între 2003 și 2017 performanțele FCSB-ului nu pot fi trecute în palmaresul Stelei București, nu este valabilă.

Florin Gardoș: „A fost un vis devenit realitate!”

„Ce mă miră pe mine uneori, mai ales în ultima perioadă, există suporteri care susțin echipa CSA și nu înțeleg cum?! Eu nu pot să susțin acea echipă. Adică eu, care am fost stelist de mic, la 21 de ani am semnat cu Steaua, iar pe contractul meu și pe echipamentul meu scria Steaua. Am plecat în 2014, când scria Steaua. A fost una dintre cele mai mari reușite ale mele, a fost un vis devenit realitate, mai ales că am ajuns din liga a doua la Steaua. Nea Piți a fost primul antrenor, și pe urmă l-am avut pe Ilie Dumitrescu, printre alții.

Și acum să-mi spui că, de fapt, ceea ce am trăit eu în acea perioadă a fost o minciună, că n-am jucat la Steaua, ci la o altă echipă. Adică mi se pare... cum să nu accepți ideea asta că eu am jucat la Steaua, când mie îmi scria Steaua acolo?”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport.

Florin Gardoș a câștigat cu FCSB (n.r. fosta Steaua București) două campionate, în 2013 și 2014, o Cupă a României în 2011 și o Supercupă în 2014.