Dinamo a retrogradat pentru prima dată în istoria clubului. Jucătorii lui Dusan Uhrin (54 ani) nu au putut întoarce scorul din meciul tur, 0-2 cu U Cluj, și au bifat doar o remiză pe stadionul din Ștefan cel Mare.

Florin Gardoș (33 ani) a evoluat pentru FCSB (n.r. fosta Steaua București) 4 ani, între 2010 și 2014, reușind să câștige două titluri, o Cupă și o Supercupă a României. Dar, fostul internațional român a mărturisit că meciurile cu Dinamo erau speciale, mai ales pentru suporterii roș-albaștrii.

Gardoș a rememorat în direct, la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena, un episod pe care l-a trăit cu ultrașii FCSB-ului, atunci când a declarat că ar prefera să se califice cu naționala U21 la Campionatul European și să obțină doar o remiză în derby-ul cu Dinamo.

Florin Gardoș: „'Noi trăim un an pentru meciul ăsta!'”

„Ca stelist, copil fiind, erau rivalitățile astea așa... colegi de clasă, prieteni. Am înțeles cu adevărat ce înseamnă rivalitatea când am ajuns la Steaua și am avut primul meu derby. Aveam un baraj de calificare la naționala de tineret, cu Anglia, și un reporter m-a întrebat ce aș alege între o calificare cu naționala la Euro sau o victorie în derby. Meciul era chiar după meciul echipei naționale. M-a pus puțin în dificultate. Am zis o calificare la Euro și un egal în derby.

Mă rog, nu ne-am calificat la Euro, m-am întors la echipă și cu o zi înainte de meciul cu Dinamo peluzele au venit la antrenament, așa făceau mereu. După ce s-a terminat antrenamentul m-au făcut cu ou și cu oțet cei din galerie, din cauza interviului pe care l-am dat. Și atunci am înțeles ce înseamnă cu adevărat derby-ul: 'N-ai cum să spui așa ceva, noi trăim un an pentru meciul ăsta cu Dinamo. Să nu mai spui niciodată așa ceva! Noi vrem să câștigați meciul cu Dinamo!'”, a declarat Florin Gardoș la Ora Exactă în Sport, la PRO Arena.