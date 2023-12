Florin Bratu, reacție sinceră după ce a pierdut lupta cu Zeljko Kopic pentru banca lui Dinamo: „Eram convins că reușesc!”

Florin Bratu s-a numărat printre arbitrii români cu șanse reale de a prelua Dinamo, însă oficialii „câinilor” au ales în cele din urmă să meargă pe mâna lui Zeljko Kopic, deoarece „prezenta cele mai puține riscuri”.

Fostul jucător emblematic al lui Dinamo a dezvăluit că decizia conducătorilor clubului din „Ștefan cel Mare” i-a provocat „un sentiment amestecat”, deoarece era convins că ar fi putut să o scoată pe Dinamo din criză odată ajuns acolo.

Bratu, dezamăgit că nu a preluat banca lui Dinamo

„Nu știu, am avut un sentiment amestecat. Am avut speranțe. Știi ce s-a întâmplat? Am primit foarte multe mesaje de la suporteri, în care îmi spuneau să vin acasă, să îi ajut. A venit acel telefon de la Andrei Nicolescu, în care m-a chemat să discutăm.

Mi-am făcut speranțe, eram 100% convins că pot salva Dinamo. Și acum cred acest lucru. Eu am încredere în metodele mele și în ce știu să fac. Mi-am făcut speranțe, dar dacă nu m-au ales pe mine...

E corect să vorbești cu mai mulți antrenori, în contextul în care ai o strategie. A plecat Ovidiu Burcă. Eu cred că, dacă aș fi în conducerea unui club, aș face un top. Cine e primul? Pe ăsta îl vreau.

Păi, mă duc, vorbesc cu el, și dacă nu îl conving, mă duc la al doilea și așa mai departe. Trebuie să stau 7-8 ore la birou să rezolv cu antrenorul, nu plec acasă până nu rezolv. Așa cred eu, ca strategie. Nu reproșez, eu așa aș fi făcut”, a spus Bratu, potrivit Digisport.

Dinamo ocupă penultimul loc în clasamentul Superligii, cu 10 puncte, cu doar unul peste FC Botoșani, „lanterna roșie” a campionatului României.

„Câinii” joacă în etapa cu numărul 19, pe teren propriu, în fața Universității Cluj, luni (11.12.2023), de la ora 20:45.