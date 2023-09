FCSB, pe placul lui Basarab Nică Panduru. Punctul forte remarcat 

Meciul a fost dominat de la început până la final de echipa lui Elias Charalambous, care în primele 11 minute ale partidei a reușit să înscrie două goluri de generi, prin Adrian Șut și Darius Olaru. Ambii au marcat prin șuturi din afara careului, procedeu din ce în ce mai rar întâlnit în campionatul intern, unde mai toți jucătorii cu calități încearcă să dribleze și să ajungă cu mingea până în fața porții.

FCSB, pe placul lui Panduru. Ce a remarcat

Basarab Panduru, fost mare mijlocaș de creație al Stelei, adulat de publicul din Ghencea în anii '90, a remarcat că la 2-3 formația lui Liviu Ciobotariu avea o fărâmă de speranță, însă FCSB a gestionat cu luciditate momentul jocului și s-a detașat mai ales datorită unui aspect.

Reșițeanul Basarab Nică Panduru a remarcat jocul pe contraatac în mare viteză purtat de elevii lui Elias Charalambous.

"Sunt multe de spus, am avut o mare nebunie. Am spus că vor marca ambele echipe, dar nu mă aşteptam niciodată la un asemenea scor. E un scor mare, dar s-a jucat cu garda jos. Am avut un meci mare, chiar mi-a făcut plăcere să-l văd. Probabil s-a jucat acolo la 2-3, Sepsi spera, dar n-a putut egala.

Când FCSB pleacă pe contraatac şi tu nu te închizi, nu ştiu de ce, ai mari probleme" , a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport. FCSB s-a impus cu 5-2 şi conduce în clasament cu 25 de puncte. Sepsi este pe locul 7, cu 12 puncte.

Roland Niczuly: "Am fost jalnici"

Portarul lui Sepsi a recunoscut jocul slab al lui Sepsi. „Am fost jalnici, din păcate. E greu să îmi găsesc cuvintele după acest meci. Trebuie să trecem repede peste el, miercuri ne aşteaptă un meci la Hermannstadt , în Cupa României, suntem deţinătoarea cupei şi trebuie să ne onorăm statutul. Nu avem timp să ne ligem rănile. Am primit cinci goluri, chiar dacă nu îmi vine să cred, trebuie să acceptăm.

Ei avut cinci ocazii şi ne-au dat cinci goluri. În această seară nu ne-a mers abolut nimic. Nu cred că am mai arătat atât de slab ca acum. A fost un meci care trebuie repede uitat. La Craiova în minutul 7 a fost 2-0, aici a fost 2-0 în minutul 10 şi e greu să mai joci concentrat când eşti condus cu 2-0 în minutul 10”, a declarat Roland Niczuly.

Sepsi - FCSB 2-5

Sepsi: Niczuly - D. Ciobotariu, Kecskes (Damaşcan 46), Ninaj, Fl. Ştefan (Rondon 77) - C. Matei, Alimi, Francisco Junior (Aganovic 63) - Oroian, Safranko (Debeljuh 77), R. Varga (I. Gheorghe 63). ANTRENOR: Liviu Ciobotariu

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic (Panţîru 84) - Ov. Popescu (Djokovic 46), Ad. Şut, Olaru (Haruţ 77) – Miculescu (Oct. Popescu 46), Compagno (A. Băluţă 46), Fl. Coman. ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonaşe galbene: Francisco Junior 20, Ninaj 73 / Târnovanu 30, A. Băluţă 49

Arbitri: Cătălin Popa - George Florin Neacşu, Romică Bîrdeş - Bogdan Dumitrache. Arbitri VAR: Florin Andrei - Ovidiu Artene