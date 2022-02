ACUM Farul Old Boys - Naționala Old Boys. La Constanța, meci de gală cu mari fotbaliști ai României

UPDATE 13:30 A început meciul demonstrativ de la Sala Sporturilor din Constanța, Farul Old Boys - Naționala Old Boys

Sala Sporturilor din Constanța găzduiește azi, de la 13:30, un meci demonstrativ eveniment.

Farul Old Boys vs Naționala Old Boys e partida care reunește foste vedete ale trupei de pe Litoral și din prima reprezentativă. În organizarea promotorului Adrian Troscenco, evenimentul poartă titulatura Trofeul Dumitru Antonescu, fost mare jucător al grupării "marinarilor".

Stelian Carabaș, Gică Butoiu, Cristi Vasc sunt câteva dintre numele care vor juca pentru Farul Old Boys, în timp ce la naționala old boys vor evolua, printre alții Florin Prunea, Gică Mihali, Daniel Chiriță, Daniel Florea, Marian Ivan sau Marian Aliuță.

Meciul de la Constanța îl puteți urmări în format LIVE VIDEO pe www.sport.ro.