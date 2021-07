EXCLUSIV | "Poate invata si Mirel ceva din asta". Selectionerul Romaniei, atacat pentru strategia aplicata la nationala. 

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Anglia - Danemarca si Italia - Spania sunt semifinalele din acest an de la Campionatul European. Cel mai important trofeu, la nivel de echipe nationale, de pe batranul continent, va ajunge, in mai putin de o saptamana, la una din cele patru natiuni ramase in joc.

Adrian Porumboiu regreta ca Romania nu a jucat la acest turneu final. Fostul arbitru crede ca echipa noastra ar fi avut sansa ei, insa considera ca atitudinea ultraofensiva a lui Mirel Radoi a fost problema.

"As vrea sa castige Rapidul. E surpinzator sa vezi ca Spania, care a inceput mai greu si-a reveni. Spania cu Italia e un meci care va creea spectacol, cu siguranta.

Va fi un rezultat pe muchie, nu va fi o castigatoare certa, micile erori vor face diferenta, diferenta va fi facuta de amanunte.

Ultimele rezultate confirma si varianta ca Anglia ar putea sa piarda. Regretul este ca nationala Romaniei nu a fost la acest Campionat European. Cred ca putea sa faca fata.

Dar poate invata si Mirel ceva din treaba asta, sa vada ca echipa intai se apara, dupa construim, multe din echipele eliminate, Elvetia, Belgia, Olanda, au pus in studiu un joc combinativ, de posesie, dar apararea a fost...", a spus Porumboiu, la Ora Exacta in Sport.