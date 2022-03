Episod incredibil cu Pancu la inaugurarea stadionului din Giulești: „M-a întrebat cum mă cheamă!”   

Noua casă a Rapidului a fost inaugurată sâmbătă, 26 martie, în amicalul cu Poli Timișoara, iar evenimentul a fost unul de gală pentru întreaga suflare rapidistă.

Daniel Pancu, atacant de legendă al echipei din Giulești, a fost la un pas să rateze partida din cauza paznicilor, care nu l-au recunoscut. Deși era pe lista inviaților, ”Pancone”, care a decis meciul de Old Boys dintre Rapid și Poli Timișoara, scor 2-1, a avut probleme la intrarea în stadion.

Pancu: „Am ajuns la Giulești și mă întreabă cum mă cheamă”

„Sunt 325 de meciuri în toate competiţiile pentru Rapid. Am lăsat ceva. Da, am emoţii. Am emoţii cu toate că am văzut stadionul acum trei zile, acum e şi populat, cred că pentru un an se va juca doar cu stadionul plin. N-am mai văzut aşa ceva, am fost pe multe stadioane, dar aşa apropiere de stadion n-am mai văzut. Nici în Anglia.

Am ajuns la stadion şi nu sunt pe lista asta (n.r. – râde). Dacă nu e ăsta, vedeţi B 999… Pancu, Pancu, numele Pancu. Am ajuns la Giuleşti şi mă întreabă cum mă cheamă, da.

Peste anii din ligile inferioare nu ai cum să treci peste ei, formezi un club. La Rapid, prea curând nu va fi posibil să se întâmple ce se întâmplă la CFR Cluj (n.r. - să câştige consecutiv titlul). Repet, e greu să le depăşeşti pe Craiova şi FCSB până la CFR, acum, şi va intra şi Farul din sezonul viitor”, a dezvăluit Daniel Pancu.