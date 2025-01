Pare greu de crezut, dar, în momentul reluării campionatului, în weekend-ul de 17-19 ianuarie, Dorinel Munteanu (56 de ani) nu va mai fi la Oțelul Galați.

„Munti“ a fost omul sub comanda căruia această formație a renăscut, promovând de la nivelul ligilor inferioare până la cel al Superligii. Într-un final însă, problemele financiare și promisiunile neonorate l-au exasperat pe fostul mare internațional. Care a luat decizia de a pleca.

Chiar dacă, înainte de a-și oficializa hotărârea, „Munti“ a tot vorbit despre situația critică de la Oțelul, el a ținut să vorbească încă o dată despre acest subiect și cu câteva ore înainte de Revelion.

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a clubului, fostul manager a apărut într-un clip de aproape 10 minute și a detaliat calvarul pe care l-a trăit, pe final, la Oțelul.

„Este foarte greu să descriu anii petrecuți aici. La începutul anului 2025 vreau să transmit un mesaj tuturor suporterilor echipei, tuturor celor care au sprijinit echipa și au ajutat la revenire prin toate mijloacele. Pentru mine a fost cea mai grea decizie din toată cariera mea sportivă, atât ca jucător cât și ca antrenor. În urmă cu 3 ani jumate am venit cu sufletul deschis la echipa mea de suflet, am crezut în proiect, am pus pe primul loc suporterii și clubul, casa mea a fost Oțelul Galați. Acum a venit momentul să închei colaborarea mea cu Oțelul. Nu vreau să reamintesc sau să jignesc, dar nu a fost ușor tot acest timp, a fost un drum greu, implicarea mea și a soției a fost esențială pentru acest club. Rezultatele nu poate să le conteste nimeni. Principalii actori în evoluția acestei echipe sunt jucătorii. Nu vreau să îmi amintesc cum am preluat echipa. Jucătorii au respectat tot, disciplina, încrederea și munca. Sunt cele 3 principii ale mele. Datorită lor, echipa a avut succes an de an. Eu sunt gălățean cu sufletul, indiferent de ce spune lumea. Punctul culminant care a contat în demisia mea a fost încrederea. Până înaintea jocului cu CFR Cluj, jucătorii mei au avut încredere totală în mine. Le-am spus jucătorilor despre problemele financiare, că nu trecem printr-o perioadă bună. Au înțeles. Aici a fost ruptura. Mi-am dat demisia pentru că am fost mințit să le spun că vor veni salariile. S-au întâmplat și multe lucruri pozitive la echipe, mă refer la susținerea, cât a fost necesară, a Consiliului Local. Băieții au înțeles că fiind sponsorizați din bani publici, așteptările erau normale. Când un sponsor sau când un conducător al unui partener oficial te minte... atunci s-a produs ruptura. Și mie îmi pare rău că părăsesc echipa, sincer. Nu suportam că jucătorii mei să fie duși cu zăhărelul sau mințiți că își vor primi banii. E important ca lumea să știe de ce mi-am dat demisia, nu pot lucra cu jucători nemulțumiți“, a spus Dorinel Munteanu.