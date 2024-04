Alexa a dezvăluit că toată cariera s-a confruntat cu o problemă fizică înnăscută ce l-a împiedicat să ajungă la un club mare din Europa.

Cu toate acestea, fostul jucător al lui Poli Timișoara, Dinamo și Rapid se declară mulțumit de performanțele pe care le-a obținut ca fotbalist date fiind circumstanțele.

"Eu cred că sunt unul dintre jucătorii care am reușit cu probleme, adică platfusul și... Adică eu făceam trei pași ca să-l ajung pe acela care făcea un pas. Îmi era foarte greu.

Doctorii și antrenorii știau despre aceste probleme. Eu eram conștient că pentru a face acei trei pași, eu trebuie să fac șase. Ca să fac șase, trebuie să fiu foarte pregătit și asta însemnat trezitul de dimineață.

Toată viața mea a fost canalizată în jurul fotbalului. Am reușit maximum. Mi-a dat Dumnezeu maximum din ce puteam obține. Am câștigat campionatul, am jucat la echipa națională... cred că mi-ar fi fost foarte greu să mă transfer în străinătate într-un campionat bun.

Am fost dedicat fotbalului, iar fotbalul te răsplătește. Asta este filozofia mea și în meseria de antrenor", a spus Dan Alexa la Arena SPORT.RO.

Dan Alexa s-a retras din activitate pe 15 martie 2014, iar ultima echipă pentru care a jucat a fost Poli Timișoara.

Pe parcursul carierei sale, mijlocașul defensiv a trecut pe la echipe precum Rocar, Poli Timișoara, FCU Craiova, Dinamo BJ Guoan, Rapid sau Anorthosis.