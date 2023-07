Dioszegi are "trupă de comando" antrenată să distrugă apărările. Cine sunt cei trei atacanți pe care mizează Sepsi

Patronul celor de la Sepsi, Laszlo Dioszegi, mizează pe un discurs echilibrat înaintea meciului de la Ploiești. Fără specialistul trofeelor pe bancă - Cristiano Bergodi e liber de contract, a fost înlocuit cu Liviu Ciobotariu -, Sepsi mizează pe lotul experimentat pentru a cuceri Supercupa. Echipa din Sfântu Gheorghe a încheiat sezonul pe locul 6, dar a cucerit Cupa României după victoria în fața celor de la U Cluj, la lovituri de departajare.

Hagi a făcut mai multe transferuri importante, dar e și aproape să-l cedeze pe Adrian Mazilu în Anglia, la Brighton.

Dioszegi spune că a purtat discuții cu toți componenții lotului lui Liviu Ciobotariu.

“E foarte repede finala, eu sunt pregătit mental. Fizic nu, dar nu știu cum sunt jucătorii, importnat e cum sunt ei, glumind puțin. Din Austria toți jucătorii au venit acasă sănătoși, asta e cel mai important. Cred că a fost un cantonament reușit, am vorbit cu jucătorii, toți sunt mulțumiți, am vorbit și cu Ciobi (n.r. Liviu Ciobotariu) și el a spus la fel. Intrăm cu încredere sâmbătă pe teren și sperăm să facem lucruri frumoase.

Sincer, nu am întrebat antrenorul, dar eu cred că nu au fost foarte mulți jucători noi în teren, nici foarte mulți copii, ei n-au primit minute din păcate, pentru că n-am avut timp la dispoziție să reglăm echipa. Cred că avem 23 de jucători în lotul mare și vreo cinci copii care au fost în Austria. Avem cât de cât echipa care o să joace și sâmbătă.

Nu ne-am pierdut jucătorii de bază și asta e cel mai important. Am adus și niște jucători care o să pună amprenta, sperăm noi. Am adus un mijlocaș defensiv, Isnik Alimi, care e un jucător albanez. O să fie un jucător foarte bun la ce am văzut în Austria. Nu mai vorbesc de Debeljuh, dacă începe să revină în formă, cred o să avem un cuplu de atacanți bun, alături de Safranko și Rondon, deci trei atacanți care sperăm șă și marcheze în jocuri.

Nu știu dacă putem să ne gândim că nu intrăm în play-off, dar nu o să fie ușor. Va fi un campionat foarte greu. Vrem să intrăm în play-off și după aș fi foarte bucuros dacă am lua un loc 3, că locul 4 am mai avut o dată. Dar trebuie să luam în vizor, de ce nu, să luăm și podiumul, deci locul 3 ar fi extraordinar pentru noi”, a declarat Laszlo Dioszegi, potrivit Sport Total FM.