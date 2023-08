Unul dintre acționarii minoritari de la Dinamo, mesaj ferm pentru Nicolescu, după atacul administratorului special

Suporterii dinamoviști din Asociației „Dinamo Socios” au preluat 0,0313% dintre acțiuni, de la Cornel Dinu și au făcut o investiție în valoare de 26.000 de euro către „Centrul de Copii și Juniori”.

Andrei Nicolescu, administratorul special al lui Dinamo, a susținut că ajutorul venit din partea „Dinamo Socios” a făcut mai mult rău decât bine clubului, iar reprezentanții asociației suporterilor i-au dat o replică dură oficialului dinamovist.

„După cum știți, în ultimele luni ne-am concentrat eforfurile pentru a le asigura copiilor noștri de la CCJ tot ce au nevoie în pregătirea lor.

Am dotat centrul cu diverse materiale de antrenament, cum ar fi copete, gărdulețe și veste, am asigurat vitaminizarea pe durata întregului retur, am donat două seturi de echipamente de prezentare și unul de antrenament, alte peste 108 tricouri pentru toate grupele centrului, am achiziționat proiector şi ecran digital pentru vizionare meciuri - tactică, am susținut un turneu de fotbal, am plătit transportul pentru deplasare la turneul din Bulgaria a grupei 2013 și am livrat peste 300 de sticle de apă pentru copilașii lui Dinamo, care făceau cu rândul la o cișmea după antrenamente în plină caniculă.

Împreună am mai reușit, de asemenea, plata unor bonusuri ale maseurilor echipei mari, iar pe 1 Iunie, de Ziua Copilului, alături de câteva dintre legendele noastre am oferit cadouri pentru 553 de “căței.”

Însă dincolo de toate acestea, cel mai important lucru pe care Dinamo Socios l-a reușit a fost acela de a le arăta micuților noștri și antrenorilor lor că familia Dinamo va fi întotdeauna alături de ei.

Zilele trecute am aflat însă de la Andrei Nicolescu, administratorul special, că am fost “nocivi” și că eforturile uriașe ale membrilor noștri au destabilizat atmosfera în club. De “nocivitatea” noastră a aflat toată țara, de altfel, pentru că atacul a fost lansat la Digi Sport, post TV cu acoperire națională

Menționăm că suntem doar 80 de membri în asociație, cu 180 de Lei cotizație, însă costul celor enumerate mai sus s-au ridicat la peste 26.000 €, bani adunați prin donații succesive și copleșitoare, însă oferite din inimă de membri cotizanți.

Menționăm, de asemenea, că dialogul cu administratorii CCJ a fost permanent, constructiv și foarte eficient. Ca atare, cu aproximativ două luni în urmă, am fost rugați de șeful Academiei, domnul Marius Dulca, să rezolvăm ce putem din necesarul trimis către Asociație. Vă rugăm să sesizați caracterul “urgent” al materialelor solicitate, în ideea de a înțelege gravitatea situației de la centru.

Dinamo Socios a livrat 9️0% din materiale în timp record, rămânând să completăm doar cu mingi și tablete magnetice ( din întreaga listă a domnului M.Dulca ).

Din păcate însă, Andrei Nicolescu a intervenit brusc și violent aproape, atacând furibund membrii asociației și blocând totodată livrarea materialelor respective.

“Dinamo Socios” are în posesie 50 de mingi și 5 tablete pentru copiii noștri, care au fost refuzate de Marius Dulca, la ordinul șefului.

Mai mult decât atât, într-un articol apărut astăzi în Gazeta Sporturilor, Marius spune că lucrurile s-au rezolvat, la Academie curgând lapte și miere, practic. Curios însă că tot astăzi, Dinamo anunță pe pagina oficială că are nevoie de un om la editare video, însă pe bază de VOLUNTARIAT, ca la UNICEF, motiv pentru care modificăm: la Dinamo curge doar lapte, că nu suntem toți urși, ci toți “câini” mândri și demni!

”Vreți să faceți un bine? Faceți-l în liniște!”, a mai răstit, printre dinți, Nicolescu, la Digi, cu o adversitate care ne scapă, moment în care aproape am căzut de pe scaune, relizând că administratorul clubului, omul care dorește să “revoluționeze fotbalul”, nu înțelege nici cât negru sub unghie noțiunea de socios și cum funcționează lucrurile într-o asemenea asociație.

Dacă DDB ar fi păstrat liniște, spre exemplu, în programul din care și noi am făcut parte ar fi rămas doar membrii fondatori și astfel Nicolescu nu ar mai fi avut astăzi ce să conducă cu mână de fier. (zâmbet amar) Tocmai zgomotul asurzitor și dialogul permanent cu suporterii, presa și opinia publică au dus la reușita “câinilor” în a ne salva clubul pe care îl iubim cu atâta patimă!

Ca atare, noi, Dinamo Socios, vom continua să facem “zgomot” și mai mare, pentru că suporterii dinamoviști au nevoie de organizații puternice care să le reprezinte interesele pe stadioanele României și pentru că Dinamo are nevoie de noi.

“Nu s-a pus problema ca cineva care vrea să ajute să nu poată să o facă” - Andrei Nicolescu, Digi Sport Matinal. Noi nu mințim și nici nu lăsăm orgolii mărunte să ne întunece mințile!”, a fost comunicatul transmis de Dinamo Socios.