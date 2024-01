Dinamo a luat legătura cu fostul jucător al FCSB-ului! Fotbalistul a oferit ultimele detalii

„Câinii” s-au întărit cu Darko Velkovski, Eddy Gnahore, Domagoj Pavicic, Petru Neagu și Georgi Milanov în această iarnă și vor să mai facă o mutare în ofensivă.

Goncalo Gregorio, golgheterul lui Dinamo, se află în discuții avansate cu Maritimo (Portugalia) și „câinii” nu vor să rămână descoperiți în atac în cazul în care acesta pleacă, motiv pentru care a luat legătura cu Alexandru Tudorie, fostul jucător al FCSB.

Dinamo îl vrea pe Alexandru Tudorie

Atacantul central a recunoscut că a fost contactat de oficialii lui Dinamo, dar a punctat faptul că în momentul de față își dorește un transfer în străinătate.

„Am oferte, m-au sunat foarte multe echipe din România. Nu am fost refuzat, am fost sunat de multe echipe din România, doar că eu am o prioritate, să merg în străinătate. Le-am spus echipelor din țară că ne auzim săptămâna viitoare, voi lua o decizie în privința asta.

S-a scris că Dinamo mă vrea când ei nu mă căutaseră. Dar după am fost sunat de cei de la Dinamo. Le-am spus că am discuții în afară și aș vrea să văd dacă se concretizează și dacă nu, voi anunța și vom vedea. Voi lua o decizie împreună cu familia. Am discuții și cu echipe din Europa, și cu echipe din Asia, sunt mai multe oferte. Aștept să iau decizia cea mai bună”, a spus Tudorie, potrivit Playsport.

Alexandru Tudorie este fără contract de la începutul acestui an când și-a reziliat înțelegerea cu Al-Adalah, echipă ce activează în liga secundă din Arabia Saudită.

Atacantul de 27 de ani este cotat la un milion de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.com.