Dezvăluire neașteptată făcută de Mihai Stoica la 11 ani de la îndepărtarea lui Dumitru Dragomir de la conducerea LPF

Oficialul FCSB a dezvăluit că a fost vârful de lance al "revoltei" împotriva lui Dumitru Dragomir, însă recunoaște că a "eșuat lamentabil".

Întrebat despre "era" Dumitru Dragomir, MM a recunoscut că "Oracolul din Bălcești" a fost mai bun conducător decât s-a dovedit a fi ulterior Gino Iorgulescu.

MM a condus revolta împotriva lui Dumitru Dragomir

"A fost foarte corect. Eu am condus revolta împotriva lui Dragomir care, ulterior, a fost stinsă. Noi am vrut să îl dăm jos, eu am fost vârf de lance, şi nu am putut să îl dăm jos. Am eşuat lamentabil. Eu chiar credeam că e mai bine cu Gino, decât cu Dragomir. Dar a fost bine cu Dragomir", a spus Mihai Stoica, potrivit Orangesport.

Dumitru Dragomir, născut pe 30 mai 1946, a fost o figură emblematică a fotbalului românesc, activând ca jucător, președinte de club și, cel mai cunoscut, președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) din 1996 până în 2013.