Dezamăgit după înfrângerea cu Oțelul, Ioan Ovidiu Sabău anunță schimbări majore la echipă: „Poate e mai mult decât putem duce”

La finalul partidei, antrenorul ardelenilor, Ioan Ovidiu Sabău, a pus sub semnul întrebării actualul obiectiv al echipei (calificarea în playoff), susținând că poate este unul prea îndrăzneț pentru nivelul actual al echipei.

Sabău a mai susținut că vor mai veni câțiva jucători la echipa în această iarnă, pentru a crea concurență pe unele posturi.

„Am fost neinspiraţi în atac, crispaţi. Este o înfrângere care ne aduce cu picioarele pe pământ. Este supărare mare în momentul de faţă. Poate că şi noi ne-am fixat obiective mult mai măreţe decât putem duce în momentul de faţă.

Nu am lucrat cum trebuie, nu ne-am refăcut. Am pierdut foarte multe mingi. Noi trebuia să arătăm aşa cum am arătat în a doua repriză. Am întâlnit o echipă foarte bine pregătită fizic, cu mult curaj. Tot respectul, pentru că aşa trebuie să arate o echipă! Noi suntem buni atunci când avem posesia. Trebuie să facem o analiză corectă pentrua putea creşte.

(n.r. - Despre transferuri) Ne gândim la soluţii, analizăm. Sigur, se discută în anumite compartimente. Da, încercăm să aducem jucători pentru a întări concurenţa. Avem condiţii, stabilitate financiară şi suporteri extraordinari”, a spus Neluţu Sabău, la finalul meciului cu U Cluj - Oţelul Galați.

Universitatea Cluj – Oţelul Galaţi, scor 0-1

În urma acestui rezultat, Universitatea Cluj se află pe locul 5 în clasament, cu 29 de puncte, iar Oţelul Galaţi are 26 de puncte şi ocupă poziţia a 9-a.

Echipele de start: U CLUJ: P. Iliev – Chipciu, Piţian, B. Mitrea, Vătăjelu – G. Simion (E. Manu 68), Doukoure (Fossati 59) – V. Gheorghe (Cîmpanu 59), Nistor, Ianis Stoica (R. Silaghi 75) – D. Popa (Filip Mihai Ilie 75). ANTRENOR: Ioan Ovidiu Sabău

OŢELUL: Dur-Bozoancă – Zhelev, J. Cisse, Lovric, Miguel Silva – Cisotti (Zivulic 23), I. Neagu (Jardan 62), Samuel Teles – Maciel (Latouchent 90), Al. Pop (G. Cârjan 90), Bodişteanu (R. Tănase 23). ANTRENOR: Dorinel Munteanu