Decizia luată de Măldărășanu după înfrângerea cu CFR Cluj: „Efortul a fost unul mare”

Echipa antrenată de Marius Măldărășanu a făcut un joc foarte bun și și-a creat numeroase ocazii de gol, dar a cedat în prelungiri printr-un gol marcat de nigerianul Otele.

"Din păcate am pierdut pe fondul unui joc bun. Au calitate. Efortul a fost unul mare, pentru că nu i-am lăsat să joace pe calitățile pe care le au. Am avut câteva ocazii bune, dar din păcate plecăm învinși. I-am încurajat pe jucători pentru că chiar dacă am pierdut, am pierdut pe fondul unui joc bun", a spus Marius Măldărășanu la finalul meciului cu CFR Cluj.

Măldărășanu n-are emoții în privința retrogradării

Măldărășanu a subliniat că echipa sa se va concentra acum pe meciurile din play-out, unde va lupta pentru evitarea retrogradării.

"Mergem înainte. Ne așteaptă nouă meciuri grele. Deja e alt campionat. Se joacă cu totul și cu totul altceva.

La cum a fost acest campionat, era clar că echipele care vor juca în play-out, după înjumătățire, se vor bate pentru retrogradare, pentru că diferența e foarte mică. Vom tremura, dar am încredere în băieți. Le-am și dat două zile libere, ca să revină descărcați de această supărare. De luni dăm drumul iar la treabă", a mai spus Măldărășanu.

După înjumătățirea punctelor, FC Hermannstadt va fi despărțită de doar șase puncte de locul 15, retrogradabil direct.

Clasamentul Superligii