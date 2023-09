De ce a picat transferul africanului Reeve Frosler la FCSB, deși Gigi Becali și-a dat acordul pe loc: „Hai să-l luăm!”

Mihai Stoica (58 de ani), oficialul FCSB, a explicat cum au decurs lucrurile în ceea ce-l privește pe Reeve Frosler și de ce a picat mutarea.

„Fundaşul dreapta (n.r. – Reeve Frosler)… Mi l-au trimis pe Ngezana şi mă uitam că juca fundaş central dreapta şi l-am remarcat şi pe Frosler şi Gigi a zis <<Hai să-l luăm>>. <<Stai puţin, că nu putem lua pe toată lumea de la echipa aia, că îl avem şi pe Pantea>>. Aia a fost discuţia, apoi probabil ăia au început să arunce prin ziare informaţii”, a spus Mihai Stoica, la Orangesport.

În acest sezon, fotbalistul născut la Port Elizabeth a jucat în opt meciuri pentru Kaizer Chiefs, dintre care cinci ca titular.

950.000 de euro este cota de piață a lui Reeve Frosler, potrivit Transfermarkt

30 iunie 2025 este data la care expiră contractul lui Frosler cu Kaizer Chiefs

MM a dezvăluit cum a ajuns FCSB să transfere din Africa de Sud

FCSB și-a concentrat strategia de transferuri în ultimii ani pe fotbaliștii autohtoni, dar cum nu a fucționat, „roș-albaștrii” încheind aproape sezon de sezon pe locul secund, oficialii clubului au decis să facă o schimbare.

„Dacă vezi că nu poţi face cu autohtoni, te extinzi. Există un agent pe numele lui Leonid Istrati, iar eu cu el, că-l cunosc de mulţi ani, am o relaţie bună şi e un om corect. Niciodată n-a zis de vreun jucător că e bun şi nu e genul care să te asasineze cu jucători, să-ţi trimită pe bandă rulantă. Eu am o sută de agenţi blocaţi în listă, că-mi trimit nişte jucători… Mereu am oprit astfel de discuţii”, a mai spus Mihai Stoica.

Achizițiile FCSB-ului în această perioadă de mercato

Cristian Ganea (31 de ani / fundaș stânga / Panathinaikos / liber de contract), Vlad Chiricheș (22 de ani / fundaș central / Cremonese / gratis), Damjan Djokovic (33 de ani / mijlocaș central / Al Raed / gratis), Alexandru Băluță (29 de ani / mijlocaș ofensiv / Puskas Ak. / gratis), Siyabonga Ngezana (25 de ani / fundaș central / Kaizer Chiefs / 500.000 de euro), Dan Spătaru (18 ani / mijlocaș dreapta / Kids Tâmpa / 30.000 de euro, împrumutat).