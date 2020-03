"Daca esti conducator, faci rost de bani si platesti!" Presedintele unui club din Romania critica finantatorii care au redus salariile jucatorilor

Mai multe cluburi din Liga 1 au luat masuri drastice pentru a depasi criza provocata de Covid-19.

In urma suspendarii fotbalului din cauza pandemiei de coronavirus, patronii echipelor incearca sa gaseasca solutii pentru a depasi cu bine situatia din punct de vedere financiar. In Liga 1, mai multe cluburi au decis reducerea salariilor si trimiterea unor jucatori in somaj tehnic.

Cristian Tanase, presedintele Concordiei Chiajna, spune ca nu e de acord cu aceasta masura si crede ca finantatorii ar trebui sa achite integral salariile fotbalistilor in aceasta perioada.

"Nicio clipa nu ne-am gandit la somaj tehnic, la reducerea salariilor. Mai ales acum, in situatia asta complicata. Trebuie sa face rost de bani. Daca esti conducator, faci rost. Nu stiu cum, de unde, dar asa trebuie. Vinzi ceva si faci rost de salarii. Si la noi salariatii se temeau de taierea salariilor. Am terminat anul fiscal bine, cu bugetul ok si exista niciun risc. Marea noastra problema este situatia sportiva. Mi-e atat de ciuda ca nu avem rezultate", a spus Cristian Tanase pentru digisport.ro

Concordia Chiajna se afla pe locul 16 in liga secunda, cu 24 de puncte dupa 22 de partide jucate.