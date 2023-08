Adrian Iencsi, actual secund al lui Cristiano Bergodi la Rapid, a povestit un moment al carierei care nu i-a picat prea bine.

Fostul căpitan din Giulești devenea antrenor principal la Rapid în toamna lui 2020, însă era demis într-o perioadă când suferea de Covid.

După despărțirea de Iencsi (30 de selecții / 1 gol la națională), Rapid a fost pregătită de Mihai Iosif. Trupa din Grant a încheiat sezonul 2020 - 2021, după o serie de cinci meciuri consecutive fără eșec, pe locul trei în Liga 2, cu 26 de puncte.

Cum a fost dat afară Adrian Iencsi de la Rapid

Iencsi a povestit episodul despre care spune că nu are vreun regret.

“Nu am niciun regret. La început am suferit foarte tare, pentru că am știut cât de mult am muncit în perioada aceea. A fost o perioadă grea, imediat cum s-a terminat campionatul. A fost acea perioadă după primul val de pandemie. Au fost doar 3 săptămâni în care aveai timp să te reașezi. Era și acea dezamăgire după ratarea promovării în prima ligă. În acea perioadă scurtă eu trebuia să fac mai multe chestii.

În primul rând trebuia să discut cu jucătorii care nu mai făceau parte din lotul echipei și nu au fost discuții tocmai ușoare. A fost o luptă destul de grea, pentru că discuțiile nu erau nici prea convingătoare. După trebuia să fac o echipă, să creionez un lot. Apoi trebuia să fiu pregătit și de prima etapă de campionat, să am inspirația necesară să aleg un prim 11.

Foarte multă muncă și am început bine. Am avut un început bun. 3 din 3 victorii. Dar apoi am avut un egal, înfrângere, victorie și iar înfrângere. Ultima cu FCU Craiova a fost dureroasă, mai ales pentru mine, cu scor 5-0. Și atunci eu am fost destituit din funcția de antrenor.

A fost o dezamăgire. Nu știu dacă era cazul. Procentul meu era foarte bun la Rapid și munca a fost una foarte amplă și asiduă. Cred că meritam să mi se mai dea o șansă. Iar dacă simțeam că lucrurile nu mergeau, ridicam eu mâna și plecam.

Am fost și eu afectat de acel virus și am stat în casă. Eram neputincios, nu puteam să intervin cu nimic sau să îmi antrenez echipa. Și am fost destituit din funcție printr-un simplu mesaj. Atâta tot. M-au măcinat acele lucruri, dar am învățat ceva după acea experiență. Am reușit să trec peste, pentru că eu nu sunt ranchiunos", a declarat Adi Iencsi, potrivit Fanatik.