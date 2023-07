Adrian Iencsi este noul antrenor secund al Rapidului, urmând a face echipă cu Cristiano Bergodi, cel care va conduce echipa în sezonul 2023/2024, a anunțat site-ul oficial al formației lui Dan Șucu și Victor Angelescu.

Adrian Iencsi, antrenor secund la Rapid

“Revenirea la Rapid înseamnă pentru mine, în primul rând, urmarea carierei profesionale. Lucrând cu un antrenor care are foarte multă experiență, un antrenor care și el, la rândul său, iubește acest club. A mai fost aici și s-a atașat de tot ceea ce înseamnă Rapid. În primul rând, este o gândire a mea din punct de vedere profesional pentru că îmi place foarte mult meseria de antrenor și, cu atât mai mult, revenirea la Rapid înseamnă ceva deosebit pentru mine.

Rapid, cum am spus de foarte multe ori, este a doua mea casă. Rapid pentru mine înseamnă totul. Aici m-am format ca om, m-am dezvoltat mental, m-am dezvoltat din toate punctele de vedere. Am avut o oportunitate foarte mare să am parte de foarte mulți colegi de echipă de la care am învățat ceva. Am avut parte de antrenori care m-au format și, în același timp, de conducători. Mă consider un norocos că am avut și am șansa de a juca în tricoul alb-vișiniu și de a fi iubit de cea mai frumoasă galerie din România și cei mai frumoși suporteri din întreaga țară”, a declarat Adi, pentru fcrapid.ro.

În vârstă de 48 de ani, fostul căpitan al giuleștenilor a câștigat două titluri de campioană cu Rapid, în 1999 și 2003, două Cupe ale României și o Supercupă a României.

De asemenea, Adrian Iencsi a condus Rapidul ca antrenor principal în sezonul 2020/2021, timp de șapte etape, adunând patru victorii, o remiză și două înfrângeri, pe când echipa era în Liga 2.

Născut la Piatra Neamț, Adi a mai antrenat CS Corbeanca, Popești-Leordeni, FC Voluntari, Apollon Limassol (secund), FC Hunedoara, Turnu Măgurele, Foresta Suceava, Unirea Jucu, U. Craiova (secund), Dunărea Călărași, Pandurii Târgu Jiu, Rapid U19, Universitatea Cluj (secund), U. Craiova II și Sighetu Marmației.

Ca jucător, fostul număr 23 al Rapidului, a îmbrăcat tricoul formațiilor Ceahlăul Piatra Neamț, Spartak Moscova, Apollon Limassol, Kapfenberg, Concordia Chiajna și FCM Târgu Mureș, retrăgându-se din activitatea de fotbalist în 2012. De asemenea, a jucat sub tricolor în 30 de meciuri, marcând un gol.

Rapid va debuta în noul sezon vineri, 14 iulie, de la ora 21:30, când va primi vizita lui Sepsi OSK.