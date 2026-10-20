Titular în duelul disputat la Riyadh, contând pentru etapa a zecea a campionatului din Arabia Saudită, atacantul lusitan a avut ocazia de a marca în prelungirile primei reprize. În minutul 45+6, Al-Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Cristiano Ronaldo și-a asumat răspunderea execuției.

În ciuda încrederii și a experienței, portughezul a șutat slab, iar mingea a trecut mult pe lângă poartă, un moment rar întâlnit în cariera sa. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.