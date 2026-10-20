VIDEO Cristiano Ronaldo s-a făcut de râs la Riyadh! Execuția catastrofală a portughezului a devenit virală

Cristiano Ronaldo s-a făcut de râs la Riyadh! Execuția catastrofală a portughezului a devenit virală Fotbal intern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cristiano Ronaldo (41 de ani) a fost protagonistul unei faze devenite virale în partida dintre Al-Nassr și Neom SC, când a ratat o lovitură de la 11 metri.

TAGS:
Cristiano Ronaldoal nassrArabia Saudita
Din articol

Titular în duelul disputat la Riyadh, contând pentru etapa a zecea a campionatului din Arabia Saudită, atacantul lusitan a avut ocazia de a marca în prelungirile primei reprize. În minutul 45+6, Al-Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Cristiano Ronaldo și-a asumat răspunderea execuției.

În ciuda încrederii și a experienței, portughezul a șutat slab, iar mingea a trecut mult pe lângă poartă, un moment rar întâlnit în cariera sa. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Perioadă complicată pentru atacantul lusitan

În urmă cu o zi, Federația de Fotbal din Portugalia a anunțat suspendarea jucătorului pe o perioadă de o lună. Sancțiunea a fost dictată după ce fotbalistul a părăsit cantonamentul echipei naționale, în urma unei nemulțumiri față de selecționerul Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo rămâne cu 981 de goluri marcate în întreaga carieră, având ca obiectiv atingerea bornei de 1.000 de reușite, o performanță neatinsă până acum în istoria fotbalului.

În actuala stagiune, lusitanul a bifat 10 apariții în tricoul celor de la Al-Nassr, reușind să înscrie de 5 ori.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelopele mașinii. Le sunt de mare ajutor mecanicilor
ARTICOLE PE SUBIECT
A aflat ce amendă a primit Cristiano Ronaldo și a stârnit râsul cu o replică genială: „Stai, ce?!”
A aflat ce amendă a primit Cristiano Ronaldo și a stârnit râsul cu o replică genială: „Stai, ce?!”
Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut anunțul momentului despre superstarul portughez
Sora lui Cristiano Ronaldo a făcut anunțul momentului despre superstarul portughez
Kylian Mbappe, alături de Cristiano Ronaldo, Lewandowski și Henry! Performanța reușită în Champions League
Kylian Mbappe, alături de Cristiano Ronaldo, Lewandowski și Henry! Performanța reușită în Champions League
ULTIMELE STIRI
Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”
Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”
Spectacol total în Champions League! Răzvan Marin, umilit de City. Dennis Man, victorie cu Porto. AICI toate rezultatele
Spectacol total în Champions League! Răzvan Marin, umilit de City. Dennis Man, victorie cu Porto. AICI toate rezultatele
PSG - Barcelona 4-2! Regal în Champions League: victorie spectaculoasă pentru campioana Europei pe „Parc des Princes”
PSG - Barcelona 4-2! Regal în Champions League: victorie spectaculoasă pentru campioana Europei pe „Parc des Princes”
Fostul star din Superliga, impresionat de „perla” lui Gigi Becali după ultimul meci: „Poți să iei bani pe el!”
Fostul star din Superliga, impresionat de „perla” lui Gigi Becali după ultimul meci: „Poți să iei bani pe el!”
Marea problemă de la FCSB la trei săptămâni după venirea lui Reghecampf: ”Îl vedem că suferă”
Marea problemă de la FCSB la trei săptămâni după venirea lui Reghecampf: ”Îl vedem că suferă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Tesla zburătoare ajunge și în România! Suma de la care pornește avansul pentru ”perla” lui Elon Musk

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Laurențiu Reghecampf nu a scăpat de furia lui Gigi Becali: „Nu mi-a plăcut! I-am spus când mi-a arătat echipa”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Ciprian Marica a spus unde va termina FCSB campionatul: ”La asta mă aștept”

Ciprian Marica a spus unde va termina FCSB campionatul: ”La asta mă aștept”



Recomandarile redactiei
Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”
Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”
Marea problemă de la FCSB la trei săptămâni după venirea lui Reghecampf: ”Îl vedem că suferă”
Marea problemă de la FCSB la trei săptămâni după venirea lui Reghecampf: ”Îl vedem că suferă”
Nota primită de Răzvan Marin după ce a rezistat doar o repriză în măcelul cu Manchester City
Nota primită de Răzvan Marin după ce a rezistat doar o repriză în măcelul cu Manchester City
Fostul star din Superliga, impresionat de „perla” lui Gigi Becali după ultimul meci: „Poți să iei bani pe el!”
Fostul star din Superliga, impresionat de „perla” lui Gigi Becali după ultimul meci: „Poți să iei bani pe el!”
Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi
Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi
Alte subiecte de interes
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Cristiano Ronaldo și-a lansat canal de YouTube
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită
Karim Benzema îl 'trădează' pe Cristiano Ronaldo? Transfer neașteptat între două rivale din Arabia Saudită 
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!