Titular în duelul disputat la Riyadh, contând pentru etapa a zecea a campionatului din Arabia Saudită, atacantul lusitan a avut ocazia de a marca în prelungirile primei reprize. În minutul 45+6, Al-Nassr a beneficiat de o lovitură de la 11 metri, iar Cristiano Ronaldo și-a asumat răspunderea execuției.
În ciuda încrederii și a experienței, portughezul a șutat slab, iar mingea a trecut mult pe lângă poartă, un moment rar întâlnit în cariera sa. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.
Perioadă complicată pentru atacantul lusitan
În urmă cu o zi, Federația de Fotbal din Portugalia a anunțat suspendarea jucătorului pe o perioadă de o lună. Sancțiunea a fost dictată după ce fotbalistul a părăsit cantonamentul echipei naționale, în urma unei nemulțumiri față de selecționerul Jorge Jesus.
Cristiano Ronaldo rămâne cu 981 de goluri marcate în întreaga carieră, având ca obiectiv atingerea bornei de 1.000 de reușite, o performanță neatinsă până acum în istoria fotbalului.
În actuala stagiune, lusitanul a bifat 10 apariții în tricoul celor de la Al-Nassr, reușind să înscrie de 5 ori.