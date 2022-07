Lu Cristi Rontea îi curge prin vene sânge vișiniu. Crescut la Rapid, într-o generație cu Nicolae Stanciu sau Mihai Iosif, fiul lui Ilie Rontea face parte din "clubul" sportivilor care-și doresc cu toată puterea sufletului să ajute formația la care au pășit pentru prima dată.

A vrut să ducă tradiția mai departe - tatăl său - Ilie Rontea a fost jucător și antrenor al trupei din Giulești -, dar i-a și prefat ștafeta fiului său, Andrei, care de asemenea a îmbrăcat tricoul lui Rapid.

Cristi Rontea, la Poveștile Sport.ro

La echipa mare a trupei din Giulești a jucat între 1992 și 1997, perioadă în care Rapidul întâlnea marele Inter al lui Walter Zenga, Bergomi, Berti, Jonk sau Bergkamp. Imaginile din dubla din Cupa UEFA încă i se derulează pe retină.

Cristi Rontea a istorisit, la Poveștile Sport.ro, printre alttele, și un moment haios petrecut alături de Rapid la un turneu amical jucat în Indonezia.

Rică Răducanu era secund și a avut mult de furcă într-un meci cu o echipă din Bulgaria.

„De la mine a pornit. Era un turneu în Indonezia și ne cazaseră pe toți într-un hotel. Primul meci l-am avut cu bulgarii, unde au fost niște clinciuri. Rică era antrenor și i-a zis lui Mircea Rădulescu 'băi, eu îmi iau tricou de rezervă că presimt că iese scandal'”, au fost cuvintele fostului rapidist.

Rontea: „Îți dai seama dacă mă prindea bulgarul?”

Cu gândul că își va croi un nume mai puternic la Rapid, Cristi Rontea a încercat să impresioneze în vestiar și să se bată cu un bulgar care avea un fizic impresionant.

„A venit Rică în teren și i-a dat unul un pumn lui Rică Răducanu. Eram copil și ce mă gândeam eu. Îi dau un pumn și după sunt și eu cocoș prin echipă. I-am dat una lui ăla și nici nu s-a clintit bulgaru.

M-a alergat bulgarul vreo două ture de teren. S-a băgat Leo Toader, l-a bătut Leo, dar i-a rupt două coaste. Și acum îmi spune: 'Din cauza ta am două coaste fisurate! Îți dai seama dacă mă prindea bulgarul!?"”, a mai spus Cristi Rontea.

Fostul mare goalkeeper al Rapidului, Leo Toader, e acum antrenor de portari la prima reprezentativă condusă de Esward Iordănescu. Toader, un portar spectaculos, a fost mulți ani liderul vestiarului din Giulești.

Cum a ajuns Rontea la Rapid

„M-am apucat de fotbal la 10 ani, jucam prin cartier, ca toți copiii. Și, la un moment dat, un părinte a spus că e o selecție pe Giulești. Au făcut două echipe, s-au uitat la noi, erau Ilie Gravu, Pop Ion care se uitau la noi.

Am început să fac antrenamente cu juniorii, am promovat la echipa de tineret, m-a luat Rică Răducanu la 15 ani. La 17 ani am fost convocat la echipa mare și am făcut parte din ea 6 ani.”, a precizat fostul jucător.

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare luni, pe VOYO și Pro TV Plus.