Fost mare arbitru internațional, cu delegări în grupele Champions League, Balaj vorbește în interviul care urmează despre arbitrii din camera VAR, dar și despre jurnaliștii care fac echipă cu oameni de la anumite cluburi.

Cum se explică faptul că niște faze decisive contradictorii nu sunt semnalate de VAR?

Din punctul meu de vedere, apar și greșeli de interpretare, dar sunt convins că cei de la Comisia Centrală a Arbitrilor fac eforturi pentru a rezolva aceste probleme. Apoi, din ce am înțeles, VAR-ul nu intervine atunci când arbitrul acordă lovitură de pedeapsă și există contact, chiar dacă decizia este greșită.

Păi și nu e aiurea?

Trei din cele patru modalități de simulare implică și contact: 1. Jucătorul se folosește de un contact ușor; 2. anticipează contactul; 3. caută contactul. Consider că VAR-ul trebuie să-l cheme pe arbitru atunci când constată că decizia de a acorda penalty este greșită, ținând cont de aceste trei situații de simulare.

Așa a transmis UEFA, probabil, să nu fie chemat la VAR dacă există contact...

Am văzut situații în care, chiar dacă a fost un contact ușor, care nu a provocat căderea atacantului, VAR-ul l-a chemat pe arbitru și acesta a întors decizia.

Păi atunci, situația nu este reglementată clar.

Înțeleg că există această dorință de a proteja arbitrii. Dacă este așa cum ni s-a comunicat, atunci este greșit, pentru că, după cum am spus, în trei situații de contact este simulare, conform Legilor jocului.

Nu îi incurcă VAR-ul ăsta? Pe noi, cei din afară, ne-a cam amețit.

Nicidecum. E important să existe VAR acolo unde sunt luate decizii greșite de către arbitri pe terenul de joc.

Cristi Balaj: „Și Istvan Kovacs, și Hațegan, și Colțescu au nevoie de ajutor”

Am văzut și varianta că le este frică celor din camera VAR sau că nu au personalitate să îl cheme pe Istvan Kovacs, de exemplu. Se poate așa ceva?

E greșit dacă se întâmplă acest lucru, pentru că și Istvan Kovacs, și Hațegan, și Colțescu, și Radu Petrescu au nevoie de ajutor, de sprijin. Nu există arbitru în lume care să nu fi făcut greșeli. Mi s-a întâmplat și mie. Ce bine ar fi fost să existe în acele momente un arbitru în camera VAR care să ne cheme și să ne corectăm decizia.

Dar arbitrul are posibilitatea să spună: „Nu, domnule, eu am văzut clar. Nu am nevoie să vin la VAR”?

Există această posibilitate, dar nu cred că este un motiv pentru a nu se duce. Arbitrul din camera VAR este favorizat, pentru că vede diferite unghiuri ale fazei, care îl ajută.

Vezi un progres în arbitraj de când avem VAR în Liga 1?

Sunt îngrijorat că există anumite echipe la care majoritatea greșelilor de arbitraj sunt în favoarea lor.

Interviu cu Cristi Balaj | "Nu mai vreau să creez o polemică"

Care ți se pare cea mai avantajată echipă în campionatul ăsta?

Nu vreau să mai creez o polemică. Am vorbit despre fiecare fază controversată. Dezamăgitor este că presa relatează total diferit, în funcție, probabil, de simptiile pe care le au unii jurnaliști.

Păi există așa ceva atunci când scrii un articol?

Din moment ce stabilim într-o etapă că un arbitru a acordat eronat lovitură de pedeapsă, inventând o decizie, iar alt arbitru nu a văzut, nu a descoperit-o, dar l-a intrebat pe cel din camera VAR dacă este o incorectitudine sau nu și i s-a spus că nu și că poate relua jocul, atunci care este greșeala mai gravă? Să inventezi sau să-ți scape?

Să inventezi, normal...

Cel care a inventat a luat nota 5, iar cel care nu a văzut, dar a cerut sprijinul din camera VAR, fără să-l primească, a primit nota 2. Ți se pare corect?

Dar sunt arbitri cărora li se pare o umilință să ceară ajutorul VAR?

Nicidecum! S-a demonstrat că nu, pentru că au apărut înregistrările. A cerut sprijinul celui din camera VAR.

Tu ești elegant și nu vrei să spui ce echipe sunt avantajate de arbitri, dar alții spun despre voi că ați fost avantajați când ați luat titlul...

Da, ei spun probabil că am fost avantajați și când am ajuns în primăvara europeană. E în același peisaj cu ceea ce am expus înainte.

Greșelile apar pentru că arbitrii nu fac față presiunii

Pot fi influențați arbitrii în Liga 1?

Se pare că da. Greșelile apar pentru că nu fac față presiunii. Din păcate, cu ajutorul mass-media se formează o imagine deformată. Știu clar că despre CFR Cluj s-a discutat și s-a făcut scandal doar când a apărut acel penalty neacordat împotriva noastră (n.r. - în meciul cu Petrolul). Când au fost greșeli în defavoarea noastră, cu penalty-uri în urma unor simulări sau cu anularea unui gol valabil sau când nu a fost eliminat un jucător al echipei adverse, presa doar a semnalat acest lucru, după care a întors pagina. Nu s-a mai dezvoltat subiectul. Când a fost acel penalty necordat împotriva lui CFR Cluj, s-au făcut zile la rând subiecte, pagini.

Subiectele respective sunt întreținute de anumiți omeni de la cluburile rivale CFR-ului.

Dacă îmi spui tu că oamenii de la cluburi le dictează jurnaliștilor notele arbitrilor, atunci înțeleg.

Asta nu o pot spune.

Păi și-atunci despre ce vorbim? Se lucrează în echipă.

Ce echipă? Jurnaliști-cluburi?

Se pare că da.

Asta e grav.

Există cluburi la care, dacă o persoană strănută, apare a doua zi în ziar. Puteam să zic și mai urât.

Dar nu dai nume.

Nu dau nume.

Ai zis că unii arbitri nu fac față presiunii. Ar trebui făcută o pregătire psihologică? De CCA sau în particular, de fiecare arbitru.

Arbitrii trebuie să găsească soluții. Presiunea este acum de două ori mai mică față de cea care a existat în perioada în care am arbitrat eu sau premergătoare mie. Ce să mai zică aceia care au arbitrat înainte de Revoluție, când exista Securitate, Miliție, Armată? Jurnaliștii parcă respectau altfel meseria pe care o făceau. Jos pălăria pentru Ioan Chirilă, Mircea M. Ionescu, Ovidiu Ioanițoaia și pentru acea generație. Mă opresc aici pentru că marea majoritate a jurnaliștilor dn ziua de azi sunt de calitate. Nu e corect să-i punem pe toți în aceeași oală. Dar, din păcate, există excepții, iar aceștia fac tot ce depinde de ei pentru a influența. Unii scriu minciuni pentru ca articolul respectiv să aibă vizualizări. Important pentru ei este să vorbească pe placul publicului, ceea ce-și dorește lumea să audă, nu adevărul. E greu să fii imparțial. Noroc că sunt puțini acești jurnaliști, dar suficienți pentru a influența. Noroc că doar scriu, și nu arbitrează.

Păi să vă faceți și voi prieteni în presă...

Am mulți prieteni în presă, dar sunt verticali. Cei cu care nu mai vorbesc știu ei de ce.

Fazele controversate de la Hermannstadt - Rapid

Personal, am fost contestat de unii cititori pe facebook cu cele două faze de la Hermannstadt - Rapid.

Asta pentru că sunt foarte mulți suporteri rapidiști, care sunt subiectivi. Acea fază cu gheata, în care a fost descălțat jucătorul de la Sibiu, este o fază care nu s-a mai întâlnit. Eu nu țin minte ca în spațiul public să se mai fi discutat despre o asemenea fază.

Poți să-l calci și din greșeală, din inerție, nu?

Bineînțeles, poți să calci piciorul unui adversar atunci când aterizezi. Există o mișcare necontrolată a ambilor jucători, motiv pentru care nu se sancționează. Problema este când apare un efect, când un jucător nu mai poate să continue jocul, în cazul de față pentru că este descălțat de adversar, deci când există efecte ale acestei călcări. S-a întâmplat doar să-l calce, dar dacă, Doamne ferește, i-ar fi produs o fractură?

Păi și cum se judecă? Imprudență?

N-a existat intenție, răutate, dar neglijența este indiscutabilă și este cea mai simplă formă de sancționare a unui jucător în timpul jocului. Ea nu implică măsură disciplinară. S-a întâmplat să-l descalțe, dar putea să-i provoace o accidentare gravă. Dacă arbitrul ar fi oprit jocul, atunci tuturor li s-ar fi părut normal. Faptul că s-a înscris gol, era greu de acceptat o revenire la faza inițială, mai ales pentru cei care s-au bucurat. Dar este o neglijență, jocul trebuia oprit.

"Cătălin Popa nu are credibilitate"

Ai spus despre Cătălin Popa, arbitrul de la VAR, că este suporter al Rapidului.

Nu, nu,nu. Am zis că nu există o explicație pentru care arbitrul de la camera VAR, care a avut posibilitatea să vadă reluări, nu l-a chemat pe arbitrul de centru. Eu chiar am urmărit meciul și pot spune că arbitrajul a fost unul echidistant, de calitate. Apar anumite situații în care VAR-ul trebuie să sprijine arbitrul. Cum în camera VAR a fost din nou Cătălin Popa, cel care are un istoric cu clubul Rapid, dă-mi voie să spun că el nu are credibilitate.

De ce-l mai deleagă la meciurile Rapidului?

E o întrebare la care nu eu trebuie să găsesc răspuns. La Rapid – CFR Cluj cu Popa la centru, din sezonul trecut, le-a dat două lovituri de pedeapsă, ne-a anulat gol, n-a dat o eliminare la ei, când a scăpat Deac în situație iminentă de gol. Plus că din cele 6 minute de prelungire s-au jucat doar patru minute și 15 secunde. Trebuia să adauge schimbarea și faptul că nu ne mai dădeau mingile să reluăm jocul, dar și timpul scurs pentru că un jucător de la noi nu a fost lăsat să bată o aruncare de la margine și a trebuit să intervină arbitrul. Mingea iese în corner și tu nu lași să se execute pentru că trecuseră 14 secunde, în loc să prelungești cu întreruperile pe care le-am amintit mai sus. Aici nu mai putem vorbi despre interpretare sau greșeală.

E rea voință?

Păi te întreb de ce nu a lăsat executarea loviturii de la colț? Era obligat să adauge timpul pierdut la minutele de prelungiri. Obligat! A încheiat partida în aceeași manieră în care a condus-o.

E presiune mare în Giulești, poate nu a reușit să gestioneze.

Păi și ce-ar fi făcut dacă ar fi arbitrat meciuri cu 75.000 de spectatori, cum am arbitrat eu? Sau ce-ar fi făcut dacă i-ar fi prins pe conducătorii aceia faimoși din perioada mea? Ar fi arbitrat cu pamperși, probabil. Nu ești în stare, lasă-te. Probabil că omul, fiind președinte AJF, ridică mâna când trebuie.

Și tu erai președinte AJF când erai arbitru...

Ar fi o rușine să mă compari cu el. Eu aveam probleme că nu ridicam mâna. Asta e diferența. Ei se compromit. Atât timp cât există asemenea persoane cu un asemenea comportament, nu avem ce să facem.