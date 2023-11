Universitatea Cluj - CFR Cluj, meci din Grupa B a Cupei României, e azi, de la 20:30, pe Cluj Arena.

CFR Cluj a avut un început oscilant de campionat, dar treptat a ajuns să se exprime la un nivel înalt în Superliga. După 14 etape, echipa condusă de Andrea Mandorlini se află pe locul al doilea în campionat, iar marea realizare a oficialilor din Gruia e faptul că jucătorii transferați în această vară au dat randament. Așa cum sublinia și Iosif Rotariu într-un interviu pentru Sport.ro, mijlocașul grec Panagiotis Tachtsidis (32 de ani / 1,92 m) a avut evoluții consistente și și-a arătat clasa.

Cristi Balaj, replică pentru contestatarii celor de la CFR Cluj

Președintele echipei ardelene, Cristi Balaj, a vorbit la Sport Total FM despre rezultatele înregistrate în acest sezon de CFR, în contextul în care în vară, chiar dacă trupa patronată de Ioan Varga a adus fotbaliști valoroși, de la gruparea clujeană au plecat mai mulți componenți importanți, printre care stoperul naționalei, Andrei Burcă.

“Sincer, nu, rezultatele nu mi-au depășit așteptările. Chiar nu suntem surprinși, sunt jucătorii pe care i-am adus, corespund așa cu ceea ce am văzut în momentul în care îi urmăream. Știam ce profil de jucător căutăm, s-a muncit foarte mult în acestă vară, pentru că muncești și la plecări, nu doar la veniri, și acolo am depus efort și atât de mult s-a muncit încât efectiv nu aveam timp, n-am avut răgazul necesar și n-am mai încercat să-mi consum energia în a încerca să lămuresc mass-media, opinia publică, oamenii de specialitate, că aducem jucători buni.

Îi înțelegem pe cei care spuneau că n-avem nicio șansă, că mai e puțin și vindem masa de masaj, că au fost și astfel de glume reușite, trebuie să recunosc, și atunci am zis că lăsăm să înceapă campionatul și o să vadă cei care urmăresc fenomenul care este valoare jucătorilor.

Am încercat să aducem vârfurile, chiar dacă nu am avut acces la nivelul cel mai înalt din anumite campionate, de exemplu din Italia, că au fost mulți jucători aduși de acolo, am încercat să aducem vârfurile de la fiecare echipă. Și asta ne-a ajutat având în staff-ul tehnic sau colegi de-ai mei care au legături strânse cu fotbalul internațional și în special cu cel din Italia, oarecum ne-a fost facil, dar greu în schimb să-i urmărim, să-i identificăm, n-a fost ușor să-i convingem să vină la noi”, a declarat Balaj, potrivit Sport Total FM.

CUPA ROMÂNIEI / GRUPA B

CSA Steaua – FC Rapid 1923 0-0 (0-0)

CSM Alexandria – FC Botoșani (2 noiembrie, 14:00, FRF.tv)

Universitatea Cluj – CFR Cluj (2 noiembrie, 20:30, Digi Sport, Prima Sport)

Clasament GRUPA B

1. FC Rapid 1923 2 1 0 0 3-1 4p

2. CFR Cluj 1 1 1 0 3-1 3p

3. Universitatea Cluj 1 1 0 0 3-1 3p

4. CSA Steaua 2 0 1 1 1-3 1p

5. AFC Botoșani 1 0 0 1 1-3 0p

6. CSM Alexandria 1 0 0 1 1-3 0p

Ultima etapă din faza grupelor va avea loc la mijlocul săptămânii 4-10 decembrie 2023. Primele două echipe clasate în fiecare grupă în parte se califică în faza sferturilor de finală urmând a disputa următoarele meciuri conform schemei de mai jos, cu mențiunea că echipele câștigătoare ale grupelor vor disputa meciurile pe teren propriu. De asemenea, În semifinale, câștigătoarele sferturilor de finală 1 și 3 vor fi gazde.

Sferturi de finală

Meciul 1: 1A – 2B

Meciul 2: 1C – 2D

Meciul 3: 1D – 2C

Meciul 4: 1B – 2A