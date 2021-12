Cristi Balaj, radiografia arbitrajului românesc: „Am fost suspendat pe prietenii!”. „Radu Petrescu e un arbitru corect. Are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor" 

de Florin Caramavrov

L-am abordat pe Cristi Balaj, fost arbitru internațional și actual președinte al CFR Cluj, și l-am întrebat cum vede actuala situație și dacă sunt soluții de rezolvare a crizei.

Va rezolva tehnologia VAR criza din arbitraj?

VAR-ul este o oportunitate de care trebuie să ne folosim. Îmi pare rău că eu nu am beneficiat de ea, pentru că sunt multe decizii pe care le-aș fi schimbat în trecut. E o oportunitate de care fotbalul românesc trebuie să beneficieze cât mai curând.

Dar se rezolvă criza din arbitraj dacă vine VAR-ul?

Elimină multe greșeli majore. Probabil situația în clasament ar fi fost mult diferită.

Arbitrii sunt oameni care pot greși

Ai spus că arbitrajul românesc este într-un regres vizibil. Cum se poate rezolva situația?

Regresul arbitrajului românesc s-a produs în paralel cu regresul fotbalului. Au mers în tandem. Din păcate, trebuie făcută mai multă muncă în tot ce înseamnă procesul de recrutare. Trebuie să creăm un mediu propice pentru a îndrepta tinerii către arbitraj. Aceste declarații la adresa arbitrilor aduc doar deservicii, creând o imagine eronată, pentru că arbitrii sunt oameni care pot greși, fără să existe intenție. Anul acesta au greșit mai puțin în favoarea CFR-ului. În alți ani, clasamentul arăta diferit și nu ar fi corect să insistăm pe acest subiect, pentru că este o situație de moment, ce se poate schimba oricând. Mi-aș dori din tot sufletul ca arbitrii să comită cât mai puține greșeli, pentru că mi-au fost colegi și am încercat mereu să-i protejez.

Au fost și la voi discuții la meciul cu Chindia. Ați ieșit și voi cu explicații...

Noi am fost nevoiți să ne apărăm, nu am făcut-o pentru a ataca. Cât despre Radu Petrescu (n.r. - arbitrul acelui meci), garantez că este un arbitru corect, care, având în vedere un anumit context, are nevoie de sprijinul nostru, al tuturor. Pe al meu îl are în continuare. Nu mi s-au părut corecte afirmațiile la adresa lui, chiar dacă a greșit.

Atacurile erau mult mai dure pe vremea când arbitrai tu...

Nici nu-și imaginează, nici nu realizează actualii arbitri ce condiții favorabile au în comparație cu ce am trăit noi. Aveam meciuri când dădeam lovituri de pedeapsă sau cartonaș roșu, decizii corect luate, și eram suspendat pentru că președintele unei echipei avea relații de prietenie cu cei care decideau dacă sunt delegat sau nu în continuare.

Erori de delegare sau mesaje cu dedicație?

Acum nu cred că se mai întâmplă asta, nu?

Acum nu se mai întâmplă, dar, din păcate, am văzut arbitri care au greșit și au fost delegați etapa următoare. Îmi e greu să le explic celor din cadrul clubului că e probabil o eroare de delegare, și nicidecum un mesaj dat unor arbitri că pot să greșească în favoarea unor echipe.

Așa trebuie să fie CCA, închisă? Adică nu se poate vorbi cu nimeni. Așa e peste tot?

Așa este peste tot, dar ar trebui găsită o soluție, să fie recunoscute unele greșeli, să fie explicate unele decizii. Știu sigur că oameni din cadrul comisiei vorbesc cu jurnaliști, probabil că și cu șefi de cluburi, pentru a explica unele decizii pe care presa le consideră greșite. Nu aș spune că asta nu ajută, pentru că încercăm să vedem și o altă parte a realității.

Adversitatea lui Porumboiu către tine de unde pornește?

Am fost un arbitru care am răspuns de fiecare dată, care nu am periat, nu am spus nimănui că urmează să aibă o scamă și de aici a apărut acest dialog sau acest război rece, care într-un final a fost rezolvat într-o oarecare măsură în instanță. Dacă lucrurile vor continua, voi alege aceeași cale. Singura diferență e că nu i-am răspuns pentru a nu mai fi dat în judecată.