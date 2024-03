Cristi Balaj, atac virulent la adresa lui Petev: "Trăiește într-o altă lume"

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (1-0), sâmbătă seara, în deplasare, într-un meci din prima etapă a fazei play-off a Superligii.

"Când aud că rezultatul a fost meritat... Am auzit şi această opinie. Ok, o respectăm, în condiţiile în care au dat un gol mai mult decât noi", a declarat Balaj la Orangesport.

Oficialul CFR-ului a criticat declarația antrenorului Universității Craiova, Ivaylo Petev, care a spus că rezultatul a fost unul corect.

"Nu e adevărat. Înseamnă că trăieşte într-o altă lume. L-am auzit în meciurile în care a pierdut şi s-a exprimat diferit. Omul nu e coerent.

Nu vreau să-l jignesc. Doamne Fereşte! Nu asta e intenţia mea, dar l-am auzit când a pierdut şi avea o altă exprimare. Dacă spune că a meritat să câştige, înseamnă că privim diferit lucrurile. Eu le văd diferit", a spus Balaj.

Iată ce a spus antrenorul Universității Craiova după victoria cu CFR Cluj: "Vreau să-i felicit pe jucători şi pe fani. În prima repriză, am făcut multe greşeli individuale, CFR cred că a avut 8 cornere. Ok, au fost mai combinativi decât noi, dar am avut şi noi situaţii bune, per total a fost echilibrat. Suntem mulţumiţi cu cele 3 puncte pentru că nu e uşor să câştigi aici."

