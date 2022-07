Atacantul de 35 de ani a rememorat ”meciul carierei”. În sezonul 2014-2015, în timpul unui duel cu Pandurii Târgu-Jiu, acesta a înscris de șase ori, câte un hattrick în fiecare repriză, uimind lumea fotbalului.

Claudiu Keșeru, despre momentul în care a marcat șase goluri într-un meci: „Am glumit la pauză: 'Păcat că nu am telefonul, să fac o poză la tabelă!'”

La șapte ani distanță de la acel eveniment, Keșeru a povestit ce a pățit imediat după meci, susținând că a fost asaltat de mesaje din partea suporterilor.

“Am conştientizat după meci. Aveam aproape 200 de mesaje, vedeam articole după articole. Record bătut de nu ştiu câţi ani. Atunci mi-am dat seama că am realizat ceva. La pauză, glumeam cu Laurenţiu Roşu (n.r. antrenorul secund al lui Costel Gâlcă), şi îi spuneam că ‘păcat că nu am telefonul la mine, să fac o poză la tabelă’. Era 3-0 la pauză şi dădusem un hattrick”, a spus Keșeru, la emisiunea SuperLigaShow.

Fotbalistul ajuns la 35 de ani s-a transferat la UTA Arad în această vară, la echipa din orașul său natal, după ce a plecat de la FCSB. Atacantul a avut o carieră de invidiat pentru fotbaliștii români din ziua de azi.

Ludogorets Razgrad (243 meciuri/139 goluri), Angers (124/42), Nantes (97/16), FCSB (67/33), Bastia (18/1), Libourne (17/11), Tours (12/7), Al-Gharafa (9/9), UTA Arad (2/0) și FC Bihor Oradea (0/0) sunt echipele pentru care a evoluat Keșeru în cariera sa.