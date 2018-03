Campanie cu cutitele pe masa: Burleanu, dezvaluiri din "era Mircea Sandu"! Replica imediata a "Nasului": "Pe ce post joaca asta? A facut din niste fosti mari jucatori someri!"

Campania pentru alegerile de la FRF se disputa cu cutitele pe masa.

Razvan Burleanu, presedintele in functiei al Federatiei Romane de Fotbal, a postat pe blogul personal un prim episod dintr-un "serial" prin care incearca sa demaste neregulile din administratia lui Mircea Sandu.

Actiunea lui Burleanu este cu trimitere directa la contracandidatul sau Ionut Lupescu. Mircea Sandu a fost prezent la lansarea campaniei lui Lupescu.

Citeste pe razvanburleanu.ro dezvaluirile facute de presedintele FRF in legatura cu Mircea Sandu.



Fostul presedinte al FRF, Mircea Sandu, a venit imediat cu replica dupa aceasta postare a lui Burleanu. Sandu il acuza pe Burleanu ca isi face campanie pe banii FRF.

”Pe ce post joaca asta? Federatia Romana de Fotbal este o societate de drept privata. Nimeni nu-mi interzicea sa fiu actionar la alta societate. Intr-o societate privata nu exista conflict de interese. Burleanu ne arata ca a intrat in panica, asta ne arata cu aceste iesiri. Le-am lasat bani in conturi, iar ei zic ca n-au gasit nimic. Ca sa fie clar, eu nu fac parte din echipa lui Ionut Lupescu. El este capabil sa-si convinga singur oamenii de calitatile lui. Dar cum poate mincinosul asta sa-si faca din banii Federatiei campanie? Eu n-am vorbit pentru Lupescu! Am vorbit pentru Chivu si pentru Raducioiu! Au avut un discurs frumos si mi-a placut. A fost o chestie de afectiune, de prietenie, iar eu am vrut sa arat ca fotbalistii pot fi si asa. El a facut niste fosti mari fotbalisti someri. Aia au toti milioane in conturi, pe cariera, pe activitati private. Trebuia sa zica imediat ca-i pare rau, sa-si dea demisia si sa plece", a declarat Mircea Sandu la TelekomSport.

Alegerile pentru sefia FRF vor avea loc pe 18 aprilie.