BREAKING NEWS: Prima REACTIE OFICIALA a lui Marica dupa scandalul din ultimele zile! "Daca stiam ca e nevoie de 4 ore si nu de ani de munca, imi schimbam strategia"

Ciprian Marica a postat o prima reactie dupa scandalul ce l-a avut in prim plan.

Fostul jucator al nationalei a fost surprins cu o femeie casatorita intr-un hotel din Cluj-Napoca chiar de sotul inselat. Intamplarea a avut loc anul trecut, insa clipul video a fost publicat de Ziar de Cluj abia zilele trecute.

Ciprian Marica a oferit o reactie oficiala pe pagina sa de Facebook, recunoscand ca a gresit. Acesta a mai precizat ca nu va da curs mesajelor negative si indeamna la bunatate din partea tututor, atragand atentia ca "orice greseala ajunge foarte usor pe prima pagina".

Mesajul integral al lui Marica:

"Orice fapta buna trece foarte usor neobservata. Orice greseala ajunge foarte usor pe prima pagina.

Daca stiam ca astfel de subiecte intra la categoria “interes national”, as fi cautat ca pentru fiecare reprezentare a Romaniei in echipa nationala, fiecare gol, fiecare proiect sustinut de Fundatia Ciprian Marica, fiecare investitie cu bani munciti sa fie presarata cu scandal.

Omul este suma acţiunilor sale - ce a facut, ce poate face, ce lasa mostenire. Nimic altceva. A tuturor actiunilor, un om nu poate fi caracterizat dupa o singura fapta, indiferent daca e buna sau rea!

Mi-am trait cariera intre aplauze si injuraturile adversarilor, nu sunt afectat de rautatea voastra, de placerea voastra de a da cu pietre, dar faceti si victime colaterale. Cine da dreptul celor de pe margine de a rani oameni care nu au gresit, dar care au suferit deja destul de pe urma greselii altora?

Da. Am gresit. Imi pare rau. Sunt un om care, iata, traieste fara sa stie intr-o societate de un alb imaculat, cu oameni fara greseala. Sa nu va asteptati la alte reactii din partea mea. Nu raspund la glume, injurii sau “sfaturi”. Va multumesc, in schimb, pentru creativitatea generata din grija pentru mine. Chiar ma gandesc la linia aia de prosoape, din vânzările cărora am putea să susținem niste tineri talentati.

Aveti grija de voi! Mi-as fi dorit sa va urez sa fiti mai buni! Dar asta e! Sa fiti sanatosi!".