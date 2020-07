BREAKING NEWS | 180 de MILIOANE DE EURO pentru cluburile sportive si federatiile din Romania! Ministrul Tineretului si Sportului face anuntul: de ce suma poate beneficia un club

Din articol Vouchere pentru copii

Ionut Stroe, ministrul Tineretului si Sportului, a sustinut o conferinta de presa prin care a prezentat cateva proiecte pentru sprijinirea sportului din Romania in viitorul apropiat.

Ionut Stroe a sustinut astazi o conferinta de presa prin care a anuntat mai multe masuri care vor fi luate in viitorul apropiat pentru a salva sportul din Romania.

Masurile tintesc dezvoltarea sportului in randul tinerilor si juniorilor, care vor putea beneficia de vouchere pentru a se legitima la cluburile sportive.

Mai mult, cluburile si federatiile vor putea beneficia si ele la randul lor de sume impresionante. 200.000 de euro este suma maxima care va putea fi acordata unui club/federatie pentru a dezvolta infrastructura pentru copii si juniori:

"Una dintre masuri este legata de sprijin acordat cluburilor. Granturi de sprijin pentru structurile sportive din Romania. De aceste granturi vor beneficia in egala masura cluburile private, cele de stat si bineinteles federatiile. Valoarea totala a proiectului se va situa in jurul a 180 de milioane de euro din fonduri europene. Finantarea asigura prin aceste granturi de maxim 200.000 de euro si se va acorda o singura data. Vorbim despre investitii in terenuri de antrenament, de pregatire, de initiere pentru tineri. Vorbim de cabinete medicale, de mici centre de recuperare, dotari aferente pentru specializari in zona medicinei sportive. Noi tehnologii pentru monitorizarea performantei sportive. Echipemente de nivel performant si semiperformant.

Aproximativ 1500 de structuri sportive vor beneficia de acest grant. Va intra in vigoare printr-o schema de ajutor care va fi aprobata de comisia europeana. Se adreseaza federatiilor, cluburilor sportive si prin aceasta masura ne dorim sa sprijinim cluburile pentru consolidarea investitiilor in infrastructura sportiva pentru zona de antrenamente, de initiere", a spus Ionut Stroe intr-o conferinta de presa.

Vouchere pentru copii

Minstrul Tineretului si Sportului a anuntat ca vor fi disponibile si mai multe vouchere care vor ajunge direct in posesia beneficiarilor:

"Acordarea de vouchere pentru copii care se legitimeaza la un club sportiv pentru practicarea unui sport de performanta. Este o masura bugetata cu 30 de milioane de lei, iar numarul beneficiarilor directi se situeaza la aproximativ 100.000 de copii.

Astazi in Romania avem legitimati putin peste 80.000 de copii, dintre care activi aproximativ 55.000. La nivel de senior sunt aproximativ 75.000 activi, e o mare diferenta si o situatie paradoxala. In Romania avem mai multi seniori decat copii care practica sportul intr-o forma legitimata.

Este ingrijorator ca in aceasta tara numarul copiilor care fac sport este mult subdimensionat. Riscam ca pe viitor, daca nu actionam urgent, sa sufocam sportul romanesc. Din pacate, suntem pe locul 2 la obezitate infantila in Europa.

Cred ca acest program al voucherelor pentru sport va aduce acel plus prin care statul poate sa incurajeze copiii sa practice sportul intr-o forma organizata. Dorim sa ii indreptam pe toti copiii catre o forma organizata.

Vocherul va fi acordat beneficiarului direct, prin tutorele legal. Conditia e ca acel copil sa ramana cel putin 1 an legitimat. Clubul trebuie sa dovedeasca ca are activitate sportiva relevanta. Cuantumul voucherului va fi de 300 de lei per copil. Va sustine cheltuielile legate de echipamentul sportiv si alte lucruri necesare. Programul va incepe din toamna", a mai spus Ionut Stroe.