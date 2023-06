Eric e cel mai bun marcator străin din campionatul nostru, cu 66 de goluri în 222 de meciuri. El e urmat în acest top de un alt brazilian, Wesley, care are 64 de reușite, și de francezul Gnohere (58).

Adulat de fanii echipelor din Superliga pentru execuțiile sale sclipitoare și pentru felul în care desena pe teren, sud-americanul s-a retras din activitate din cauza unui șir de accidentări.

Brazilianul Eric, decizie incredibilă. Ce hotărâre a luat din dragoste pentru România

Tip carismatic, Eric a declarat în repetate rânduri că iubește România, țară în care a cunoscut mari succese, mai ales cu Pandrurii Târgu Jiu sau Gaz Metan Mediaș.

Sud-americanul a făcut recent o mărturisire emoționantă, care evidențiază felul în care s-a atașat de România. Eric a refuzat propunerea a juca pentru reprezentativa Moldovei.

“Am avut ofertă de două milioane de euro să joc în naționala Moldovei, în 2013, când eram pe val cu Pandurii în Europa League. Atunci am refuzat Moldova, pentru că am dorit să joc pentru România. Dar azi aș accepta-o. N-am vrut să aleg banii din Moldova și am ales România. Dar România nu m-a ales.

A fost dorința mea să joc în naționala României. E un subiect mai delicat că n-am jucat, prefer să-i dau pas. Pentru cei care nu m-au vrut, spun doar că o să vin acum din spate. Copilului meu îi interzic să joace în naționala Braziliei, doar pentru România”, a spus Eric, potrivit sportm.ro.