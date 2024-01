Basarab Panduru, dat pe spate de fotbalistul transferat de FCSB în această iarnă: „Îmi place! Are ceva”

FCSB a învins, duminică dimineaţă, cu scorul de 3-1, formaţia LASK Linz, într-un meci amical disputată în cantonamentul din Turcia.

Aripa dreaptă transferată de la Poli Iași a purtat banderola de căpitan și a marcat golul de 1-0, după o pasă primită de la Darius Olaru.

Basarab Panduru s-a arătat impresionat de calitățile noului jucător de la FCSB, susținând că „are o tehnică foarte bună”, punctând faptul că „s-ar putea să fie o achiziție bună”.

Panduru, impresionat de Luis Phelipe

„Tehnică are. Gândeşte-te că probabil a fost selecţionat de Red Bull Brazilia (n.r. - Red Bull Bragantino). A venit cu lotul de sute de oameni la Leipzig. Ceva are omul ăsta, nu poţi să spui că nu are. L-am văzut şi la Iaşi. Tehnica lui este foarte bună. Este un jucător elegant.

A dat cu crampoanele peste minge. A tras mingea cu crampoanele şi i-a dat-o printre picioare. Îmi place! Nu ştiu... Miculescu dă şi el gol, dar el, Coman, au probleme. Poate poţi să îl bagi şi inter dreapta pe Luis Phelipe în anumite meciuri. În play-off nu este uşor.

Are ceva. Controlul este bun. A făcut o fentă atât de frumoasă şi de naturală. Şi banderola aia cred că îţi dă puţin curaj. Bravo lui! Se vede că se mişcă într-un fel. S-ar putea să fie o achiziţie bună dacă este lăsat să joace”, a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.

200.000 de euro i-a plătit Gigi Becali lui Poli Iași în schimbul lui Luis Phelipe. Moldovenii au păstrat și 20% dintr-un viitor transfer.

Echipa trimisă de Elias Charalambous pe teren din primul minut al meciului cu LASK Linz: Târnovanu - Crețu, Dawa, Ngezana, Radunovic - Olaru, Șut, Alhassan - Oct. Popescu, Compagno, Luis Phelipe.