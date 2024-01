Panduru face praf cantonamentele echipelor din Liga 1: “Zero!” Ce spune despre strategia unica de la FCSB

Majoritatea echipelor din Superligă s-au întors în țară cu o săptămână înainte de reluarea campionatului, însă nu și FCSB. Liderul la zi din campionat a ales să rămână în cantonament până aproape de meciul cu UTA Arad, programat luni, 22 ianuarie. Vicecampioana en-titre a plecat și mai târziu în cantonamentul din Antalya, astfel că oficialii clubului au decis ca revenirea în țară să se facă cu doar o zi înainte de meciul cu arădenii.

Basarab Panduru a vorbit despre pregătirea de iarnă a echipelor din Superligă

Întrebat cum este mai bine să te întorci din cantonament, cu o săptămână înainte de reluarea campionatului sau așa cum procedează FCSB, Basarab Panduru a dat un răspuns tranșant.

„Nu ai de unde să ştii ce e mai bine. De ce FCSB-ul vine direct la meci? A observat ceva de-a lungul anilor, că araţi într-un fel când vii cu o zi înainte, că arăţi diferit când vii cu o săptămână înainte? Lucrurile sunt puţin complicate. Echipele care aleg să vină cu o săptămână înainte joacă un meci amical şi apoi au câteva zile libere, dar ce faci cu zilele alea libere?”, a spus Basarab Panduru la Orange Sport.

Comentatorul Emil Grădinescu i-a răspuns: „Bei şi mănânci (n.r. râde), se duc să se distreze, apoi vezi că sunt rupţi şi vin în freză”.

„Asta zic. Tu crezi că s-au dus să se odihnească şi începi să faci antrenamente. Dacă ei vin în freză, cum spui tu, îi duci şi mai în freză, dacă mai au freză în care să se ducă (n.r. râde). Aşa ajungi să te trezeşti că te întrebi ce faci la primul meci.

FCSB-ul cred că de-a lungul timpului a văzut lucrurile astea şi cred că de asta vine direct cu o zi înainte de meci. Dar e complicată treaba asta de gestionat.

Oricum, cantonamentele astea sunt nimic, zero, pe lângă ce făceam noi. Dacă tu spui că ei vin acum în freză după şapte zile, noi după o lună şi jumătate cum trebuia să venim? Chiar e complicat de gestionat”, a continuat analistul.

Bergodi, concluzii după cantonamentul fără victorie

Rapid a încheiat cantonamentul din Turcia cu o remiză (3-3 contra lui Sakaryaspor) și două înfrângeri (1-2 împotriva lui Sabah Baku și 2-3 contra lui Westerlo).

Totuși, Cristiano Bergodi s-a arătat mulțumit de modul în care au arătat jucătorii săi, de revenirea lui Albion Rrahmani sau de golul marcat azi de Ermal Krasniqi. Antrenorul Rapidului a mai vorbit despre posibila plecarea a lui Horațiu Moldovan, dar și despre Damjan Djokovic.

"Suntem la sfârșitul cantonamentului. A fost un cantonament scurt, la fiecare cantonament e orgoliu, însă nu a fost nimic deosebit. Așa e la fotbal. Am încercat să dăm minute tuturor jucătorilor. Unii au jucat mai puțin

Rrahmani arată că nu are rețineri, nu are frică. Asta e deja foarte important. A dat gol în primul meci și încet-încet va reveni și el. Pentru Krasniqi e important că a marcat azi, are moral bun. E normal că vrea să arate. Avem un lot bun și cred că putem să facem treabă.

Djokovic e bun, mișcă mingea repede și asta e important. E jucător cu experiență, care a jucat la un anumit nivel, iar asta e important.

Nu mă tem că ar putea pleca Horațiu Moldovan. Vom vedea ce se va întâmpla. Nu e o problemă mare în acest moment. Vom vedea peste câteva zile. Dacă va pleca, avem deja unele idei, dar nu se poate spune cine. Momentan e Horațiu Moldovan. Normal, el are o carieră în față, e portarul naționalei și ar fi important pentru el să ajungă într-un campionat puternic. Eu sper că va rămâne aici.

Am mai spus. M-a surprins că FCSB l-a lăsat pe Djokovic să plece, dar asta e viața lor. Nu mă interesează, sincer. Bine că l-am luat noi și ne poate ajuta împreună cu ceilalți", a spus Cristiano Bergodi.