Basarab Panduru a dezvăluit cum a reacționat când un patron a încercat să-i facă primul „11”. Ce s-a întâmplat după aceea

Fostul stelist, care i-a criticat pe antrenorii tineri care acceptă prea ușor să intre în voia patronilor în loc să-și manifeste propria voință atunci când alcătuiesc primul „11”, a dezvăluit cum a procedat el în momentul în care un patron a încercat să-i impună un jucător.

Fără să dea nume, Panduru a susținut că l-a invitat pe respectivul patron să stea el pe bancă dacă știe mai bine cine trebuie să intre pe teren, iar din acel moment nu a mai întâmpinat astfel de probleme.

Panduru, discuție încordată cu un patron

„Eu am avut o situaţie. Nu mai ştiu cât am antrenat... 60-70 de meciuri. Ceva de genul ăsta. În diferiţi ani. Eu am avut o situaţie din asta. M-am întâlnit şi trebuia să joc un meci. Nu voiam să mă întâlnesc.

Aşa sunt eu. Înainte de meci, nu vreau să văd pe nimeni. Eu voiam să fiu cu ale mele. Nu aveam treabă, aveam nişte lucruri ale mele. Vine după mine patronul şi am simţit că ceva nu e în regulă.

A venit la mine şi m-a întrebat cum joc. După a zis <<NU>>, că trebuie să îl bag pe altul. Îi zic: <<Bă, foarte bine. Trebuie celălalt? Eu nu mai stau pe bancă, mă duc acăsă, îl bagi tu pe celălalt şi stai tu pe bancă. Faci cum vrei>>.

Până la urmă, a făcut cum am crezut eu că e bine. Eu îţi spun cum a fost acum. Ulterior nu s-a mai întâmplat”, a spus Basarab Panduru, la Orangesport.

Panduru a fost „principal” pe banca a patru echipe: Poli Timișoara (două mandate: iulie 2002-octombrie 2002 și octombrie 2003-aprilie 2004), FC Vaslui (iulie 2005-septembrie 2005, Farul Constanța (octombrie 2006-mai 2007) și Progresul (octombrie 2007-februarie 2008).