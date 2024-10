În vara trecută, "roș-albii" au pierdut barajele de promovare în Liga 2, contra lui CS Afumați (0-1 și 0-2) și CSM Focșani (0-2).

Florin Bratu, numit antrenor principal după revenirea din Cipru

Recent, secția de fotbal a clubului din Ștefan cel Mare a trecut printr-o transformare majoră, antrenor principal fiind numit Florin Bratu și lotul fiind întinerit cu jucători din propria academie. În acest moment, după șapte etape disputate din sezonul regulat al Ligii a 3-a, echipa ocupă locul al doilea în Seria 4, la trei puncte în spatele celor de la CSM Alexandria.



Florin Bratu (44 de ani) a jucat ca atacant la Rapid, Tractorul Brașov, Galatasaray, Nantes, Dinamo, Valenciennes, Litex Loveci, Gaz Metan Mediaș și Gloria Bistrița, având 14 selecții și două goluri pentru naționala de seniori a României și un palmares cu un titlu de campion în Liga 1, o Cupă și două Supercupe ale României.

Ca antrenor le-a pregătit pe Dinamo II (2014-2015), CS Tunari (2015-2016), Dinamo U19 (2016-2017), FC Dinamo (2018), Aerostar Bacău (2018-2019), Turris Turnu Măgurele (2019), Concordia Chiajna (2020), România U21 (2021-2022), Karmiotissa (2023) și CS Dinamo (2024 - prezent).



"Suntem bine, suntem în grafic, dar se poate și mai bine"

"În vara trecută, am început la CS Dinamo un proiect cu foarte mulți jucători tineri. Am promovat la prima echipă 9-10 jucători din echipa U19 care a câștigat Campionatul Național, i-am testat și i-am păstrat. Aceasta a fost și discuția avută inițial cu Ionuț Popa, președintele clubului, care a dorit să folosim cât mai mulți dintre cei care au câștigat această competiție. Mie mi-a venit ca o mănușă, pentru că am făcut acest lucru și în trecut, la FC Dinamo. Am fost antrenor la naționalele U21 și U18, mi-a plăcut tot timpul să lucrez cu jucători tineri. Pe lângă acești jucători tineri, am mai selectat cinci fotbaliști cu experiență, care să-i ajute pe acești tineri să crească.



Suntem bine, suntem în grafic, dar se poate și mai bine. Suntem pe locul doi în clasamentul Seriei 4. Eu vreau să le mulțumesc președintelui Ionuț Popa, lui Ionuț Lupescu, lui Ionel Dănciulescu că m-au ales să fac parte din acest proiect cu jucători tineri. Mă susțin foarte mult și acesta este un lucru important. Eu, trecând prin toate etapele, la toate niveluri, inclusiv la naționala U21 sau echipe de Liga 1, nu prea întâlnești asemenea suport.

Pot spune că am mai multă libertate, nu este acea presiune negativă de la unele cluburi din Liga 1. E o libertate cu care eu vreau să cred că știu ce fac. Îmi place că am timp să lucrez cu jucătorii tineri. Din lotul de 27 de jucători, 21 dintre ei au sub 21 de ani. Nu avem niciun jucător străin în echipă. Pe lângă obiectivul echipei, personal vreau să ajut câțiva din acești jucători tineri să facă pasul la cel mai înalt nivel.



"Dream Team" de oficiali la CS Dinamo: Bratu, Dănciulescu, Niculae, Badea și Lupescu

Proiectul este unul serios la CS Dinamo și nu poate decât să crescă. Uitați-vă ce nume au reușit să aducă la club. Ionuț Lupescu este președinte de onoare, Ionuț Badea este coordonator al loturilor de juniori cu vârsta între 14 și 19 ani, Marius Niculae se ocupă de juniorii până în 13 ani. Eu și Ionel Dănciulescu ne ocupăm de echipa de seniori.



Eu am avut și o aventură în Cipru, care a fost foarte interesantă. A fost prima mea provocare în afara țării. Am salvat echipa Karmiotissa de la retrogradare, deși era într-o situație extrem de delicată când am venit. În vara trecută am semnat prelungirea contractului, dar s-a refăcut organigrama clubului și componența lotului, după plecarea patronului rus, care era pilonul de bază din punct de vedere financiar.

Am început să avem probleme și să se renunțe la mulți dintre titularii pe care eu îi aveam. Au plecat șase titulari, așa că ne-a fost foarte greu să găsim într-o lună de zile jucători care să se integreze foarte rapid. Eu cred că am lăsat o impresie bună acolo, pentru că am fost pe lista de antrenori la anumite echipe din Cipru, în această vară, am fost aproape să mă întorc acolo. Nu e grabă să plec în străinătate, pentru că am doar 44 de ani și mă simt foarte bine la CS Dinamo", a declarat Florin Bratu pentru Sport.ro.



Foto - Academia de Fotbal CS Dinamo, Gabriel Chirea