România a câștigat toate cele patru meciuri jucate în Nations League 2024-2025 (3-0 cu Kosovo / 3-1 și 2-1 cu Lituania / 3-0 cu Cipru). Florin Bratu, fost internațional român în perioada 2003-2008, crede că decizia lui Mircea Lucescu de a nu schimba din temelii lotul "tricolorilor" a făcut ca actuala generație să ajungă la maturitate sportivă și să arate o încredere în propriile forțe care ne lipsea în trecut.



"Nea Mircea a fost foarte înțelept, a dat dovadă de o mare maturitate profesională"

"Echipa națională antrenată de Mircea Lucescu îmi place mult, poate și pentru că nea Mircea a păstrat în mare parte lotul care ne-a dus la Euro 2024. Din cei 11 titulari, nouă - zece sunt din lotul din campania trecută de calificare. Sunt sigur nouă titulari din perioada Edi Iordănescu. Atunci când alegi un antrenor îți asumi că vine și schimbă cinci - șase titulari sau că schimbă radical tactica de joc. Uneori, dacă e nesigur, face asta doar ca să arate că el e șeful. Dar nea Mircea a fost foarte înțelept, a dat dovadă de o mare maturitate profesională, așa cum îl știam, și a păstrat nucleul de bază. Datorită continuității acordate de el vedem o echipă națională extrem de matură și de sigură pe ceea ce face.



Am văzut o declarație a antrenorului Lituaniei, care a spus că a simțit pe pielea lor, în decurs de o lună, că România este cea mai puternică echipă din grupa aceasta. Ca joc! Și asta spune multe. În ultimii doi ani, dacă naționala noastră a câștigat enorm la un capitol, a fost acesta, că avem mult mai multă personalitate în joc și o încredere în a juca. Încredere în a ține de minge, de a avea posesie, de a juca la victorie, lucruri care nu se întâmplau înainte. În ultimii doi ani am devenit și noi favoriți în majoritatea meciurilor, ceea ce nu se întâmpla înainte. Noi ajunsesem să fim obișnuiți să jucăm ca outsideri. Vreau să cred că începem să ne obișnuim și cu această postură, iar după promovarea în Divizia B a Nations League că vom avea aceeași atitudine.



"Drăgușin, Marin, Stanciu și Man sunt jucători esențiali pentru actuala echipă națională"

Ce jucători sunt esențiali în actuala echipă? Mie mi se pare că, în momentul de față, avem patru jucători esențiali, prin ceea ce produc ei în timpul jocului. Radu Drăgușin, Răzvan Marin, Nicolae Stanciu și Dennis Man. Sigur, îmi plac toți jucătorii, îmi place dăruirea tuturor, sunt meciuri când alți jucători fac diferența, dar o perioadă nu văd echipa fără acești patru jucători. Așa văd eu situația, alții pot gândi altfel, le respect părerea. Cred că cei patru sunt esențiali.



Dacă mă întrebați acum un an, în privința șanselor de calificare la Mondialul din 2026, aș fi zis că este extrem de greu spre imposibil. Mă întrebați astăzi, după campania de calificare și turneul final de la Euro 2024, după aceste meciuri din Nations League, după ce Mircea Lucescu a devenit selecționer, și acum am început să sper, mă gândesc serios că putem merge la un nou Mondial american. Jocul prestat, atitudinea jucătorilor și atmosfera generală din jurul echipei naționale îmi dau speranțe că avem șanse reale la calificare. Azi, aceasta e părerea mea. În urmă cu un an, credeam că e foarte greu spre imposibil", a declarat Florin Bratu pentru Sport.ro.



Foto - Getty Images, Gabriel Chirea