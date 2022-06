Într-o intervenție în cadrul emisiunii ”Ora exactă în sport” de la PRO ARENA, Gigi Becali, patronul lui FCSB, și-a exprimat opoziția față de conducerea Federației Române de Fotbal, în frunte cu președintele Răzvan Burleanu.

”Federația a pus în statut că nu ai voie să candidezi dacă nu ai experiență și au votat sclavii. Asta nu e echipa mea națională, e a lor. L-am votat eu? L-a votat Argăseală că e prieten cu el.

Când nu există concurent, cu cine să votezi? Niciun președinte de club din țara asta nu are forța să conducă președinția Federației. Acum, noi ce facem? Nu mai conducem Federația de Fotbal?

Nu mai poate candida nimeni că trebuie să ai 5 ani la conducerea unui club. Argăseală nu poate să conducă Federația, el poate doar la club, nici Mihai Stoica nu are. Mihai Stoica nu are voie, că are condamnare.

Becali despre Burleanu: ”Cum să fii, mă, premiat?”

Președinte de club la ora această pentru a conduce Federația nu există. Nouă ne trebuie un om care să fie decorat de Organizația Mondială a Antreprenorilor pentru mari cunoștințe.

Cum să fii, mă, premiat? Premiat ești pentru ce ai făcut. E adevărat, este premiat pentru cel mai tânăr manager, pus de securitate.

Să vină Coldea și Dîncu să aibă rezultate la echipa națională. Cum să aibă rezultate când ei au băgat oameni în pușcărie? Voi vreți rezultate pe cadavrul carierei lui Gică Popescu?

”Știam eu cu cine votează Argăseală?”

Burleanu peste 100 de ani o să fie, nu ai văzut că a îngropat capsula. Unde mai găsim noi ca el decorat de Organizația Tineretului Afacerist Mondial. Băi, ca să faci asta: 'Uite, am făcut 1 milion de euro din mintea mea'. De ce nu îl întrebați public: 'Bă, cum ai luat tu salariu fără performanță?'.

Burleanu l-a cumpărat și pe Vali. De unde să știu eu că se duce la vot? Știam eu cu cine votează? Îl duce în Israel, Macedonia, Iordania, îl duce la Monte Carlo. L-a cumpărat și pe Vali. Ce să decid eu dacă Vali se duce la vot?”, a răbufnit Becali la PRO ARENA.

Fostul tușier Valeriu ”Vali” Argăseală este președintele FCSB din anul 2010 și face parte din Comitetul Executiv al FRF, unde reprezintă cluburile din Liga 1.