"Asta le-am spus!" Ivaylo Petev a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor la pauză

La finalul meciului, Ivaylo Petev, antrenorul bulgar al Universității Craiova, a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor în pauză de i-a determinat să arate o cu totul altă față în partea secundă.

"Prima repriză a fost mai rea pentru noi. Am făcut o greșeală și am primit un gol. În repriza a doua am corectat anumite chestii.

Am avut și alte situații de a marca, dar nu am reușit. Aceste meciuri trebuie câștigate. Eu cred că am meritat cele trei puncte.

Petev a dezvăluit cum și-a motivat jucătorii

Vă spun ceva, le-am spus (n.r. - jucătorilor) că avem 45 de minute în care putem să marcăm 1, 2, 3, 4 goluri. Altceva nu vă mai spun. Adversarul a avut calitate și ne-a îngreunat în unele momente.

Cei care au intrat au făcut-o foarte bine. Au intrat cu energie bună. (n.r. - despre Screciu) Noi avem o bancă bună, iar eu admir acest comportament. Fiecare dă ce are cel mai bun pentru echipă. Referitor la Screciu, vom vedea mâine.

Eu nu meritam asta (n.r. - să primească 'galben' de la arbitru). Nu am spus niciun cuvânt arbitrului. (n.r. - despre presiunea) Eu toată viața lucrez sub presiune. Vreau ca la fiecare meci să jucăm ma bine", a spus Ivaylo Petev, la finalul meciului.

Universitatea Craiova stabilește, astfel, clasamentul play-off-ului la finalul sezonului regulat. Oltenii au încheiat cele 30 de etape cu 49 de puncte, astfel că vor începe play-off-ul de pe locul patru, cu 25, la șapte distanță de liderul FCSB.