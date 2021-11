Anamaria Prodan a dezvăluit că dorește să cumpere un club din Italia! Acuzele către Reghecampf continuă și în presa internațională

Aflată în plin divorț cu Laurențiu Reghecampf, Anamaria Prodan a acordat un interviu pentru o publicație din Italia. Iar agentul FIFA nu s-a ferit și a vorbit de probleme pe care întâmpină în căsnicie, dar și de o dorință pe care trebuie să o bifeze. Aceea de a cumpăra un club de fotbal din Italia.

Anamaria Prodan: „Trebuie să fiu lângă copii mei, care au fost abandonați de tatăl lor”

„Este greu, astăzi trebuie să fiu lângă copiii mei, care au fost abandonați de tatăl lor și ar fi periculos să-i las singuri. Astăzi fostul meu soț așteaptă un alt copil. Dar, după ce rezolv aceste probleme, da, aș vrea să cumpăr un club din Italia și pentru că fotbalul italian este extraordinar.

Familia mea a fost mereu pe prima pagină a ziarelor, cel puțin până când fostul meu soț i-a denigrat. Dar eu și copiii mei, da, ne-am dori un club în Italia.

Palermo sau Catania. La Catania am colaborat cu Lo Monaco atunci când a fost transferat Dică şi îmi place. La fel şi Palermo”, a declarat Anamaria Prodan pentru Tutomercatoweb.

De asemena, Anamaria Prodan a vorbit și despre experiența de conducător pe care a avut-o la FC Hermannstadt, în 2020.

„A fost o experiență extraordinară. Am ținut clubul în Liga 1, toți jucătorii știau că vin într-o familie și de aceea a fost bine. Telefonul meu este mereu pornit pentru toți jucătorii, dacă cineva are nevoie, mă puteți contacta oricând.

Am renunțat la președinție când am văzut că lucrurile nu merg bine în ceea ce privește managementul. Îmi place să mă descurc cu seriozitate, când am renunțat echipa a retrogradat”, a precizat Anamaria Prodan.