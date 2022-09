Alin Stoica îl face praf pe Gigi Becali în Belgia: "A uzurpat clubul Steaua! Dacă face 10 duble, își rupe ligamentele"

Meciul FCSB - Anderlecht, contând pentru grupa B din Conference League, este programat joi, de la ora 22:00, ÎN DIRECT pe PRO TV și VOYO.

Fiul lui Tudorel Stoica, crescut la juniorii Stelei, a fost transferat de Anderlecht în 1996, la vârsta de 16 ani, club la care a avut o ascensiune fantastică, apogeul fiind atins în sezonul 2000/2001, când a marcat 12 goluri, inclusiv patru în Champions League împotriva lui Dinamo Kiev, Real Madrid, Leeds și Lazio.

Alin Stoica a prefațat FCSB - Anderlecht în presa din Belgia: "Gigi Becali a uzurpat Steaua. FCSB nu are nicio legătură cu clubul original'

Alin Stoica este stabilit acum în Elveția, la Zurich, unde intenționează să își înceapă cariera de antrenor. Belgienii de la Le Soir l-au intervievat înainte de FCSB - Anderlecht, iar fostul mijlocaș i-a făcut un portret amplu lui Gigi Becali și a explicat conflictul dintre CSA Steaua și FCSB.

Fostul internațional spune că actuala FCSB nu are nicio legătură cu Steaua, a vorbit din nou despre cum Giovanni Becali l-ar fi forțat să se transfere la Brugge și l-a ironizat pe Gigi Becali.

"Pe bună dreptate nu poate folosi FCSB vechiul nume. E puțin mai complicat. La început, Steaua era clubul Armatei, înființat imediat după Al Doilea Război Mondial. Tatăl meu a jucat acolo, reușind chiar să câștige Cupa Campionilor Europeni în 1986. Vă amintiți cele patru penalty-uri apărate de portarul Helmut Duckadam contra Barcelonei la Sevilla? La momentul respectiv, aveam 7 ani și am trăit din interior acele momente, am un mare respect pentru acel club.

Dar această FCSB, club cumpărat în 1998, al cărui unic patron a devenit în 2003 George Becali, nu mai are nicio legătură cu clubul original. Adevărata Steaua a luat-o de la zero, iar acum joacă în Liga 2. Ministerul Apărării a câștigat procesul cu FCSB, care nu mai are voie să folosească sigla originală și nici nu mai are palmaresul, ele rămânând în proprietatea Armatei.

Prefer să nu vorbesc despre acest om (n.r - Giovanni Becali) care l-a indus în eroare pe tatăl meu și l-a forțat să mă convingă să semnez cu Brugge. Totul doar pentru un comision. Iar asta în contextul în care aveam pe masă propunerea de prelungire la Anderlecht, pe care el mi-a ascuns-o.

În ceea ce îl privește pe Gigi, personajul principal, cel care a uzurpat clubul Steaua, el și-a construit averea din imobiliare, nu pe baza cunoștințelor sale fotbalistice. El provine dintr-o familie de ciobani.

Nașul lui e Gheorghe Hagi, starul român de la FC Barcelona, pentru care a fost multă vreme un simplu șofer. Becali nu a vrut să investească banii familiei sale în afara României, ci să cumpere terenuri din jurul Bucureștiului la prețuri foarte mici și să facă afaceri cu Ministerul Apărării și cu alții. Terenurile respective au ajuns la o valoare uriașă în timpul boomului de pe piața imomibiliarelor. Nici n-aveți idee cât de mult s-a îmbogățit.

Oficial, el e în top 30 cei mai bogați oameni din Români, cu o avere de peste 300 de milioane de dolari, dar se spune că suma ar putea fi de 8-9-10 ori mai mare. Pe lângă activitatatea sa din fotbal, unde cunoștințele sale sunt foarte limitate, contrar a ceea ce el vrea să creadă, a intrat și în politică cu un mic Partid Creștin Democrat.

Deja nu mai punem la socoteală escapadele sale de la TV, unde se invită singur la talk show-uri în calitate de fost candidat la alegerile prezidențiale sau la emisiuni de fotbal. Uneori are un comportament revoltător, chiar a amenințat jurnaliști, existând plângeri în acest sens. A avut și probleme cu legea din cauza cazurilor de corupție din fotbal.

Nu vreau să fac o judecată de valoare, dar sunt fapte pe care toată lumea le știe și care contribuie la viața sa de showman și de om formidabil de afaceri. De fapt, am o singură certitudine în cazul lui: ignoranța sa. În rest, dacă face 10 duble cu mingea, își rupe ligamentele", a spus Alin Stoica, potrivit sursei citate.

Alin Stoica a jucat la Anderlecht în perioada 1996-2002, interval în care a strâns 164 de meciuri, 29 de goluri și 14 pase decisive. La Club Brugge a stat doar două sezoane și jumătate, marcând de șapte ori în 54 de apariții.

Ulterior, cariera fostului mijlocaș a luat-o la vale. A mai jucat în Italia, la Siena, a revenit în România la FC Național și Poli Timișoara, iar ulterior și-a mai încercat norocul în Belgia, la Gent și Mouscron. Spre finalul activității, Stoica a mai fost legitimat la FC Brașov, Vojvodina, Wetteren și Concordia Chiajna.

14 trofee a câștigat Alin Stoica în Belgia - patru titluri (două cu Anderlecht, două cu Brugge), opt Supercupe (patru cu Anderlecht, patru cu Brugge) și două Cupe (ambele cu Brugge).