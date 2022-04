Alin Stoica îl desființează pe Giovanni Becali în presa din Belgia: "Un ticălos, un mafiot!". Nici Boloni nu a scăpat

Fiul lui Tudorel Stoica, crescut la juniorii Stelei, a fost transferat de Anderlecht în 1996, la vârsta de 16 ani, club la care a avut o ascensiune fantastică, apogeul fiind atins în sezonul 2000/2001, când a marcat 12 goluri, inclusiv patru în Champions League împotriva lui Dinamo Kiev, Real Madrid, Leeds și Lazio.

Alin Stoica: "Giovanni Becali, un mafiot care m-a tratat ca pe o bucată de carne în măcelărie"

În vara anului 2002, Alin Stoica s-a transferat la marea rivală a lui Anderlecht, Club Brugge, o decizie pe care o regretă și acum. Fostul mijlocaș a dat în mai multe rânduri vina pe tatăl său, care l-ar fi forțat să aleagă această mutare, însă spune că acum a realizat că tatăl său a fost manipulat de impresarul Ioan Becali.

Stabilit acum în Elveția, unde intenționează să se apuce de antrenorat, Alin Stoica a lansat un nou atac dur la adresa impresarului său de la acel moment, care i-ar fi promis mai multe transferuri, inclusiv unul la Manchester City, însă niciunul nu s-a mai realizat din cauza comisioanelor exorbitante cerute de frații Becali.

"Nu mi-a fost niciodată ușor să-i calc pe urme tatălui meu. În România eram comparat constant cu el când eram adolescent. Dacă rămâneam acolo, aș fi dispărut. Din fericire, Anderlecht m-a descoperit când aveam 16 ani și m-am putut dezvolta la Bruxelles. Am participat la perioada de golerie, când am câștigt trofee, iar în campania de Champions League din 2000 am marcat contra lui Real Madrid, Lazio, Leeds și Dinamo Kiev. Anderlecht era casa mea.

Eram tânăr. Credeam că fotbalul se joacă doar pe teren, dar se juca și în birouri. Înaintea unui meci cu Westerlo, Michel Verschueren (n.r - antrenorul lui Anderlecht de la acel moment) a venit la mine și mi-a spus: 'Alin, cum rezolvăm cu impresarul tău?'. Am crezut că totul va fi bine, dar impresarul meu făcea cărțile. El a fost ticălosul.

Multe cluburi erau interesate de mine în acel - PSV, Marseille insista și aș fi putut merge la Manchester City. Kevin Keegan, antrenorul de atunci, mă dorea acolo. Într-o zi, impresarul mă sună și îmi spune că mergem la Manchester să semnăm, dar seara a anulat întâlnirea. Aparent, condițiile se schimbaseră. Ulterior, am auzit printr-un intermediar că a cerut de la fiecare club un comision mai mare decât salariul meu, dar și un comision suplimentar pentru fratele său (n.r - Victor Becali). Era un mafiot care m-a tratat de parcă aș fi fost o bucată de carne într-o măcelărie", a spus Alin Stoica, în interviul acordat pentru Het Nieuwsblad.

Alin Stoica: "Tata a fost manipulat de impresar"

Alin Stoica a explicat că tatăl său, Tudorel Stoica, câștigător al Cupei Campionilor Europeni cu Steaua în 1986, a pus presiune pe el pentru un transfer la Club Brugge, având în vedere că fereastra de mercato se apropia de final.

"Tatăl meu nu ar fi trebuit să facă asta, dar s-a panicat pentru că fereastra de transferuri se apropia de final. În plus, Club Brugge era un club care lupta pentru trofee. Abia acum realizez că tatăl meu a fost manipulat de impresar. Ne-a mințit și a pus presiune pe el. Sigur a câștigat o mulțime de bani pe spatele nostru. Când am mers de la Anderlecht la Club Brugge, eram mort. În ultima mea zi la Bruxelles, am mers la Michel Verschueren să-i mulțumesc pentru tot, dar mi-a zis: 'Nu ești precum Zetterberg (n.r - fost coleg cu Alin Stoica la Anderlecht), nu aveți aceeași personalitate'. Asta m-a durut foarte tare.

La Brugge nu mi-am găsit deloc locul din punct de vedere sportiv. La primul meci contra lui Anderlecht, am fost huiduit. Tot stadionul mă numea 'Iuda'. A fost ca un cuțit în inima mea. Fanii lui Anderlecht, care la un moment dat mă apreciau atât de mult, mă distrugeau. Nici măcar nu i-am blamat pentru ce au făcut. Fotbalul înseamnă pasiune, iar ei nici măcar nu știau contextul. Apoi, am simțit că s-a rupt ceva în mine. Dacă vrei să joci fotbal bine, trebuie să te simți iubit. Uitați-vă la cum juca Ronaldinho", a explicat Stoica.

Alin Stoica: "Dacă rămâneam la Anderlecht, aș fi avut 100 de meciuri în UCL și 25 de trofee"

Impresarul Ioan Becali a declarat în 2020 că Alin Stoica îi trimite în continuare mesaje noaptea, în care i se reproșează ce s-a întâmplat în 2002, iar fostul fotbalist confirmă: "Da, am făcut asta. Sunt o persoană sensibilă și eram trist. Agentul a rupt legăturile cu tatăl meu. Privind în urmă, îmi dau seama că nu trebuia niciodată să merg la Club Brugge. Trebuia să rămân la Anderlecht, iar acum aș fi avut 100 de meciuri în Champions League și 25 de trofee. Dar asta face parte din trecut. Acum pot merge înainte și știu că tatăl meu nu a acționat greșit intenționat".

Alin Stoica a mărturisit în trecut că regretă că nu a ales să joace pentru naționala Belgiei. Sub tricolor a strâns doar 14 meciuri, iar în interviul acordat a vorbit și despre Laszlo Boloni, selecționerul tricolorilor din perioada sa de glorie: "În 2000, Boloni era selecționerul României și, spre surprinderea mea, abia dacă mă chema. Eu marcam în Champions League cu Anderlecht, iar el convoca jucători de la echipe mici din România. De ce? Oare și pentru că, potrivit spuselor sale, nu suportam comparația cum tatăl meu?".

Alin Stoica a jucat la Anderlecht în perioada 1996-2002, interval în care a strâns 164 de meciuri, 29 de goluri și 14 pase decisive. La Club Brugge a stat doar două sezoane și jumătate, marcând de șapte ori în 54 de apariții.

Ulterior, cariera fostului mijlocaș a luat-o la vale. A mai jucat în Italia, la Siena, a revenit în România la FC Național și Poli Timișoara, iar ulterior și-a mai încercat norocul în Belgia, la Gent și Mouscron. Spre finalul activității, Stoica a mai fost legitimat la FC Brașov, Vojvodina, Wetteren și Concordia Chiajna.