La conferința de presă de după meci, fotbalistul de bandă dreaptă i-a criticat în termeni duri pe cei de la CSA Steaua, fiind de părere că echipa din Ghencea nu este adevărata Steaua București.

La aproape trei luni de la acel episod, Alex Chipciu a revenit asupra declarațiilor sale și s-a arătat în continuare deranjat de tratamentul pe care i le-au administrat cei din Peluza Sud.

Alex Chipciu: ”Am fost dezamăgit de reacția peluzei”

Fostul internațional a dezvăluit în urmă cu ceva timp că va începe un proces împotriva acestora.

„Nu aș spune că regret. Am exagerat și eu, clar. Dar sincer.. echipamentul, eu știam că nu e fake, dar design-ul în sine, nu mi-a dat impresia... Cred că am fost dezamăgit de reacția peluzei. Accept să mă înjure unii de mamă, de soție. Dar acolo m-a dezamăgit, și CSA, și FCSB au o legătură una cu alta. Antrenorul CSA-ului e fost jucător la FCSB, oamenii din conducere.

Dacă a fost un furt, nu ai cum să-i angajezi pe ăia care au fost la FCSB. Am fost în Peluza Sud când eram pe la Brăila, nu mă așteptam niciodată să mă jignească, să mă facă sclav. Pe fondul ăsta m-am enervat. Ceea ce se întâmplă acum e ceva atipic. O să încep și eu un proces, eu am plătit pentru ceea ce am spus”, a spus Alex Chipciu, la emisiunea Arena Sport.ro.

Brăileanul a evoluat pentru FCSB în perioada ianuarie 2012 - iulie 2016, timp în care a bifat 169 de apariții, a reușit să marcheze 34 de goluri și să paseze decisiv în 38 de situații, în aproximativ 13.500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

Ce spunea Alex Chipciu în septembrie

„Doamne ferește. Dacă aici e Steaua, am luat-o razna. Dacă eram copil, nu mai țineam cu Steaua. Daca asta e Steaua, doamne... Ce Steaua? Cu echipamentul ăla fake? Doamne ferește. E o bătaie de joc. Suntem bătaie de joc noi ca țară oricum”, le-a spus Alexandru Chipciu reprezentanților mass-media, după meci.



