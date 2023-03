„Nu au cu ce să ne surprindă!” Lucian Filip, mesaj războinic înaintea duelului cu Universitatea Craiova

Filip, care conduce temporar echipa de pe bancă, se așteaptă la un meci greu, dar a ținut să sublinieze faptul că adversarii nu au cu ce să o surprindă pe vicecampioana României.

Filip: „Ne așteaptă o partidă grea!”

„Ne aşteptăm la o partidă grea, împotriva unei echipe care în fiecare an îşi propune să câştige campionatul. Au un antrenor cu experienţă, au jucători de echipă naţională, cu siguranţă va fi o partidă dificilă.

Nu ştiu dacă e vorba de revanşă, dar noi ne dorim să începem cu dreptul play-off-ul şi ne dorim să câştigăm acest meci. De fapt, toate meciurile le vom juca la victorie. Universitatea e o echipă care vrea să joace fotbal întotdeauna, care se deschide. Şi nouă ne convine acest lucru. Îmi doresc ca jucătorii să aibă aceeaşi abordare ca în meciul trecut.

Craiova nu cred că are cu ce să ne surprindă, îi ştim foarte bine, mai ales că am jucat de curând cu ei. E foarte important cum vor intra băieţii în teren. Dacă vom fi concentraţi, e greu să ne stea cineva în cale. Aproape în fiecare an începem slab sezonul şi luptăm de la meci la meci să recuperăm punctele. Ne dorim foarte mult să luăm cele trei puncte mâine, asta e clar, şi sper ca de la anul să începem şi noi cu avantaj”, a spus Lucian Filip la conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova.

Fără titlul din 2015, FCSB începe playoff-ul pe locul trei, după Farul și CFR. În primul duel, roș-albaștrii dau peste Universitatea Craiova, pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 20:00.f