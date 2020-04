"A fost presiune mare! Se voia calificarea." Atac dur al unui fost selectioner al Romaniei la adresa lui Razvan Burleanu

Daniel Isaila a vorbit despre perioada cand era selectioner la U21

Daniel Isaila, tehnicianul in varsta de 47 de ani, a vorbit pentru Gsp despre perioada in care a antrenat nationala Romaniei U21.

El a condus reprezentativa de tineret a tarii noastre in primele sase meciuri de calificare pentru Euro 2019, in care a reusit trei victorii si trei egaluri. Este mandru de ce a reusit sa realizeze si de faptul ca nu a suferit nici o infrangere pe banca tricolorilor.

"Cand am preluat nationala U21 nu m-am uitat deloc la istoric. Am inceput cu entuziasm, poate si in necunostinta de cauza. Poate chiar imi reprosez putin asta, acea lipsa de experienta. Fusesem secund la nationala, dar niciodata selectioner. Rezultatele de la Viitorul din Youth League m-au facut sa fiu alaturi de acea generatie. Era si presiune din partea presedintelui, ei nu voiau sa construim, voiau calificare. Mie mi s-a parut putin gresit, toti voiau rezultate peste noapte." a declarat Isaila.

Provocarea sa cea mai mare a fost sa creeze un grup peste noapte, alaturi de care sa poata lupta la calificare. "Mi-am asumat un risc in aceasta situatie, a fost o munca titanica. Primordial e sa faci un grup, mai ales la echipa nationala unde nu ai timp sa iti impui o filosofie tehnico-tactica." a mai spus antrenorul pentru Gsp.

Daniel Isaila le-a mai antrenat in cariera sa pe FC Brasov, Sportul Studentesc, ASA Targu Mures si Astra Giurgiu. Ca si jucator a evoluat pentru Brasov si Rapid si are aproape 150 de meciuri in Liga 1.