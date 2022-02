A demonstrat și cu FCSB că e unul dintre cei mai buni stoperi din Liga 1. Hagi are cu ce se mândri

A impresionat din echipa lui Gică Hagi, la fel ca în ultimele partide, stoperul Virgil Ghiță, inclus de Marca într-un top select în urmă cu două săptămâni.

Victoria trupei din Ovidiu a fost geenerată și de exprimarea excelentă a defensivei formată din Boboc - Larie - Ghiță - De Nooijer. În actul secund, Boboc a fost înlocuit de Dussaut.

Ghiță a vorbit la final despre meciul în care echipa sa a reușit să neutralizeze una dintre cele mai ofensive din primul eșalon.

”Am intrat pe teren cu gândul la victoria. E bine că ne-am mobilizat, am reușit să facem un meci bun și să câștigăm. Știm meciul lor cu Chindia, când FCSB a întors scorul. Am stat bine în teren, ne-am apărat foarte bine când am condus, am fost uniți și am reușit să-i blocăm.

Mai sunt meciuri de jucat, meciuri grele. Cei de la FC Argeș au făcut un meci bun azi, noi suntem fericiți că am reușit să menținem distanța”, a declarat Virgil Ghiță, potrivit digisport.ro.

"Am făcut un meci defensiv foarte bun şi ofensiv pe contraatac, atacuri rapide... binişor. Am făcut ce trebuie şi am câştigat. Am avut ocazii mari. Dacă cu Piteşti am avut ghinion, acum a intrat. E o victorie importantă, o victorie cu trei puncte mari, pentru că ne-au lipsit şi cei şase jucători. Mai sunt două meciuri grele. Suntem optimişti, credem în noi, arătăm bine. Sunt finale şi trebuie să ştii să le joci”, a spus Hagi la finalul meciului cu FCSB.