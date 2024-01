Zvonimir Boban, director la UEFA, a anunțat, joi dimineață, că demisionează din funcție în urma planului pus la cale de Aleksander Ceferin pentru modificarea statutului. Actualul președinte al forului european și-ar dori să candideze în 2027 pentru un al patrulea mandat, chiar dacă actualul statut, modificat chiar de sloven, permite doar trei.

Într-o scrisoare, Boban a anunțat că părăsește UEFA din cauza "amendamentelor la statutul UEFA care urmează să fie votate la următorul Congres UEFA, de la Paris, luna viitoare. Modificările propuse, dacă vor fi aprobate, îi vor permite președintelui să fie ales din nou după acest mandat, chiar dacă statutul actual spune că acesta ar trebui să fie ultimul. Deși mi-am arătat îngrijorarea și dezacordul total, președintele UEFA nu consideră că ar fi vreo problemă legală cu aceste modificări, lăsând la o parte componenta morală și etică".

Boban continuă: "În mod ironic, chiar președintele UEFA a propus o serie de reforme în 2017 pentru a preveni o astfel de situație. (...) Să fac parte din așa ceva ar însemna să fiu împotriva principiilor și valorilor pe care le am. Nu încerc să fiu vreun erou, mai ales că nu sunt sigurul care gândește așa".

Today, we announce the departure of Zvonimir Boban from the organisation by mutual agreement.

We extend our gratitude for his dedicated service and wish him the best of luck in his future career endeavours.

Full statement: ⬇️