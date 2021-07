„Nu suntem o echipă care stă ca ariciul în spate!” Patronul lui Sepsi, mulțumit de rezultatul obținut de echipa sa în Slovacia

Din articol Vitalie Damașcan, trimis pe teren în repriza secundă

Sepsi a încheiat la egalitate meciul cu Trnava, scor 0-0, din turul doi preliminar al Conference League.

Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, s-a declarat mulțumit de rezultatul partidei și speră ca echipa sa să obțină calificare în turul trei la meciul retur.

„Rezultatul a fost unul echitabil, cred că meritam acest rezultat. Un rezultat frumos. Totuși, au trecut 94 de minute fără să luăm gol. Să luăm întotdeauna partea plină a paharului. Am jucat în deplasare. Sunt mulțumit de băieți.

În prima repriză am dominat. Am avut trei-patru ocazii. În a doua am scăzut puțin și fizic și nu prea am mai contat în atac

Nu suntem o echipă are stă ca ariciul în spate”, a spus Laszlo Dioszegi, la Digi Sport.

Vitalie Damașcan, trimis pe teren în repriza secundă



Dioszegi, încântat de evoluția tânărului Vitalie Damașcan, sosit la echipă în această vară, din postura de fotbalist liber de contract, după despărțirea de Torino.

„În cele 45 de minute a arătat foarte bine. Sper ca la meciul retur să reușească și să marcheze. Are valoare, are viteză și noi contăm foarte mult pe el”, a mai spus Dioszegi.

